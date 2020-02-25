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28 февраля состоится VIII Съезд Федерации профсоюзов Беларуси

25.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

28 февраля состоится VIII Съезд Федерации профсоюзов Беларуси

Накануне VIII Съезда Федерации профсоюзов Беларуси наша беседа  с председателем районного объединения профсоюзов Татьяной БУРНЫШЕВОЙ.

–  2019 год был очень ответственным для профсоюзного движения. Помимо того что он был ознаменован 115-летием профсоюзного движения, по всей стране прошли отчетно-выборные собрания и конференции в первичных профсоюзных организациях, районных и отраслевых. Были подведены итоги проделанной за 5 лет работы и намечены планы на будущее. В нынешнем году этом отчетно-выборная кампания подходит к своему финалу и завершится 28 февраля VIII Съездом Федерации профсоюзов Беларуси, участниками которого станут 508 избранных делегатов со всей страны. Планируется, что в его работе примет участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Для меня очень почетно и вместе с тем большая ответственность представлять Будакошелевщину на этом значимом и масштабном мероприятии. Ведь на Съезде предстоит определить основные направления работы на ближайший период, поставить перед собой задачи, над решением которых будем работать предстоящие пять лет. Все они найдут отражение в программе деятельности ФПБ на 2020- 2025 гг.

Работа с документом уже идет. Для меня очень важно, чтобы в него вошли такие нормы, как соотношение средней заработной пенсии по возрасту к средней заработной плате работников на уровне от 40 до 50%.  Немаловажное значение имеет и повышение уровня и качества жизни трудящихся, правовая защита трудовых прав и социально-экономических интересов работников, охрана труда, развитие науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма, молодежная политика и др.

Проделанная в предыдущие годы работа,  как никогда, показала силу профсоюзного движения страны. Это авторитетная организация, позиция которой имеет вес на всех уровнях – от местной власти до правительства. С инициативы ФПБ были приняты важные изменения в законодательных актах, направленные на улучшение жизни трудящихся. Впервые в истории Федерация профсоюзов наравне с органами исполнительной и законодательной власти выступила одним из разработчиков законопроекта по изменению Трудового кодекса. Всего ФПБ были внесены предложения по изменению более 30 статей, направленных на то, чтобы дать дополнительные гарантии и улучшить положение трудящихся.

Следует отметить, что с 2015 года на территории района создано 14 первичных профсоюзных организаций и 2 профгруппы, объединившие в своих рядах еще 190 человек.

Одна из основных задач, возложенных на профсоюзы, – защита трудовых прав и социально-экономических интересов трудящихся. Большая работа проделана в правовой сфере и области охраны труда. Значимым направлением деятельности  правовых инспекторов является работа с обращениями граждан, оказание членам профсоюза квалифицированной юридической помощи на безвозмездной основе. С 2017 года такие приемы проводятся с участием прокурора района. Так, за пять лет было проведено 38 профсоюзных приемов, на которые обратились 114 человек. Были отменены 34 приказа о наложении дисциплинарных взысканий, 2 человека по решению суда восстановлены на работе. К слову, их интересы в суде представляли юристы Гомельского областного объединения профсоюзов. По двум обращениям работали с комиссией по трудовым спорам. Людям доплатили премии, разницы в разрядах на сумму 2453 рубля.

За отчетный период проведены мониторинги соблюдения законодательства по охране труда в рамках работы рабочей мобильной группы райисполкома. Безопасность на рабочем месте, обеспеченность работников спецодеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты, нормальными бытовыми условиями – все это на постоянном контроле профсоюзов.

Как видите, многое уже сделано, но, тем не менее, еще есть над чем работать. Только сообща решая поставленные задачи за счет повышения ответственности и дисциплины, принципиальной позиции по важнейшим трудовым и социально-экономическим вопросам, и в следующие пять лет нам вместе удастся добиться еще большего, – рассказала Татьяна Бурнышева.

Ольга ЧЕРНЯКОВА.

 
 
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Накануне VIII Съезда Федерации профсоюзов Беларуси наша беседа  с председателем районного объединения профсоюзов Татьяной БУРНЫШЕВОЙ. –  2019 год...
 
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