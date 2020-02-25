Крупный склад марихуаны устроил на чердаке дома в Быховском районе гомельчанин

Источник материала: Tut.by

На чердаке дома в Быховском районе гомельчанин хранил около 12 кг марихуаны, сообщает МВД. Склад обнаружили после того, как в квартире мужчины нашли почти 400 граммов готового к употреблению наркотика.





35-летнего гомельчанина задержали 23 февраля. В его квартире нашли марихуану, которую он складировал в металлических тазиках. А еще — целлофановые пакеты, бумажные свертки и футляр из-под фотопленки с измельченным растительным веществом массой около 300 граммов — оно направлено на экспертизу.





Во время проверки выяснилось, что еще на чердаке дома в Быховском районе мужчина устроил наркосклад. Там обнаружили 4 мешка — около 12 кг — высушенной растительности, которая также направлена на экспертизу.





Гомельчанина подозревают в незаконном хранении марихуаны. Полагают, что наркотик он собирался продавать.