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Крупный склад марихуаны устроил на чердаке дома в Быховском районе гомельчанин

25.02.2020 16:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На чердаке дома в Быховском районе гомельчанин хранил около 12 кг марихуаны, сообщает МВД. Склад обнаружили после того, как в квартире мужчины нашли почти 400 граммов готового к употреблению наркотика.


35-летнего гомельчанина задержали 23 февраля. В его квартире нашли марихуану, которую он складировал в металлических тазиках. А еще — целлофановые пакеты, бумажные свертки и футляр из-под фотопленки с измельченным растительным веществом массой около 300 граммов — оно направлено на экспертизу.


Во время проверки выяснилось, что еще на чердаке дома в Быховском районе мужчина устроил наркосклад. Там обнаружили 4 мешка — около 12 кг — высушенной растительности, которая также направлена на экспертизу.


Гомельчанина подозревают в незаконном хранении марихуаны. Полагают, что наркотик он собирался продавать.

 
 
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В квартире мужчины нашли около 400 граммов готовой к употреблению марихуаны.
 
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