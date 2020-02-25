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«На шутки гаишников отвечаю: "Да-да, Гей, но я натурал!"». Как живут гродненцы с необычными фамилиями

25.02.2020 17:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Друзья придумывают прозвища, в поликлинике грозят вызвать милицию, письма доходят без адреса, фамилию воспринимают как признание в нетрадиционной ориентации — гродненцы с необычными фамилиями вспомнили смешные истории из своей жизни.

— В последние годы желающих сменить фамилию или имя становится все больше. Среди них много молодежи до тридцати лет, особенно девушек, которым кажется, что старая мешает устроить личную жизнь. Имена меняют в основном подростки от шестнадцати до восемнадцати лет, — говорит начальник отдела ЗАГС Октябрьского района Елена Шут. — Кстати, моя фамилия Шут, а два наших главных специалиста — Шершень и Лис. Сами смеемся, что такая интересная компания сложилась. Всем нам фамилии достались от мужей, но мы полюбили их и дорожим ими, поэтому заявления от других принимаем, но сами сменить даже не думали.

  • Инна Добрыдень

    Дети скорее могли назвать очкариком, чем придумать обидную дразнилку «из фамилии». Порой вгоняли в ступор взрослые, которые начинали хохотать, когда я представлялась. Я была очень стеснительной и не знала, как реагировать. С возрастом осознала, что фамилия — это то, что делает меня уникальной, и теперь сама могу пошутить первой.

    Я горжусь своей фамилией, и мне нравится, что она редкая. Моя мама, когда они с папой только познакомились, писала письма «Добрынину», но папа долго и добросовестно молчал — не хотел ставить маму в неловкое положение, письма ведь доходили.

    Однажды необычное письмо пришло и мне. На нем были указаны только имя с фамилией и название городского поселка, где живут мои родители. Его выслал мой виртуальный приятель из Польши: у него не было доступа к интернету, и он решил таким образом напомнить о себе.


  • Руфина Вечер

    Однажды в поликлинике спросили, как меня зовут, я ответила. Переспросили — опять ответила. В третий раз девушка не выдержала: «Вы сейчас смеетесь? Скажите нормально!» Я повторила, а она вскипела, стала кричать: «Перестаньте, а то я могу и милицию вызвать!» В тот момент даже страшно стало, пришлось показать паспорт.

    Его, кстати, часто спрашивают, ведь имя тоже необычное — его мне отец дал. Младшую сестру он назвал Эльен, а сам — просто Александр. Сестре сейчас пятнадцать, и ей не нравятся ни имя, ни фамилия. В ее возрасте и я хотела имя сменить, а потом поняла, что такое сочетание, наоборот, красиво звучит. Это помогает в жизни. Когда пришла в новый коллектив, все стали задавать вопросы, и это помогло расположить к себе и подружиться.


  • Максим Пивко

    В детстве называли просто Пиво, но одноклассники дразнили редко. Сейчас друзья в шутку говорят Пивас. Часто по поводу фамилии «делают комплименты» пограничники и спрашивают, какие спиртные напитки предпочитаю. Отвечаю, что, конечно, пиво!

    Знаю, что моя фамилия редкая, и я ее люблю. Если будущая жена захочет оставить свою — пожалуйста, но дети будут на моей — это традиция.

  • Павел Гей

    Мне фамилия никакого дискомфорта не доставляет, а детям, видимо, придется сменить. Дочка учится в пятом классе, ее не дразнят. Сыну пока три с половиной года. Друзья и психолог говорят, что в будущем ему с такой фамилией будет трудно. Жена решила вернуть девичью и поменять фамилии детям. Буду почти как Майкл Джексон: у него «только я и моя машина», а у меня — «только я и моя фамилия».

    В армии никто по этому поводу не доставал. Была ситуация после нее. Шли с ребятами на дискотеку, и один парень остановил и спросил, как найти дом. Разговорились, а он: «Я — гей». Я в ответ: «Я тоже!» — и показываю студенческий. Потом понял, что говорил он не о своей фамилии…

    У одного из друзей в телефонных контактах подписан как «Павел Гейко»: он говорит, что не может меня по фамилии называть. На шутки гаишников, медсестер сам шучу: «Да-да, фамилия Гей, но я натурал!» Каждый думает в меру своей распущенности, главное — быть хорошим человеком.


  • Руслан Рукосуев

    Одноклассники никогда меня не дразнили, с большинством дружили с первого класса. А вот учительница по биологии никогда не упускала возможности подтрунить над фамилией и сама же смеялась с этого. Я старался не обращать внимания.

    Вообще я и Рукоруков, Руковбрюков, Рукосуков, Рукоруев, Сухофруктов… — все эти прозвища дал мне мой друг Миша Беженцев. Я знаю, что он так говорит по-доброму, и это действительно смешно.

    Самоирония — наше все, и у людей с такими фамилиями она обязательно должна быть. Кстати, и к нему «кличка» прижилась — его называют Бебенцев.

 
 
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Друзья придумывают прозвища, в поликлинике грозят вызвать милицию, письма доходят без адреса, фамилию воспринимают как признание в нетрадиционной ориентации…
 
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