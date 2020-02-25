Инна Добрыдень

Дети скорее могли назвать очкариком, чем придумать обидную дразнилку «из фамилии». Порой вгоняли в ступор взрослые, которые начинали хохотать, когда я представлялась. Я была очень стеснительной и не знала, как реагировать. С возрастом осознала, что фамилия — это то, что делает меня уникальной, и теперь сама могу пошутить первой.

Я горжусь своей фамилией, и мне нравится, что она редкая. Моя мама, когда они с папой только познакомились, писала письма «Добрынину», но папа долго и добросовестно молчал — не хотел ставить маму в неловкое положение, письма ведь доходили.

Однажды необычное письмо пришло и мне. На нем были указаны только имя с фамилией и название городского поселка, где живут мои родители. Его выслал мой виртуальный приятель из Польши: у него не было доступа к интернету, и он решил таким образом напомнить о себе.