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В Городке задержали россиянина из «Свидетелей Иеговы». Он просит политического убежища в Беларуси
25.02.2020 17:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Городке Витебской области задержали 36-летнего россиянина Николая Махаличева. Мужчина является членом религиозного объединения «Свидетели Иеговы», запрещенного в соседней стране. Об этом
На родине в 2019 году в отношении Николая Махаличева возбуждено уголовное дело за организацию и участие в деятельности экстремистской организации. В 2017 году «Свидетели Иеговы» признаны в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
В Беларуси Николая Махаличева остановили 21 февраля для проверки документов. Ему сообщили, что он находится в межгосударственном розыске и поместили в ИВС в Городке.
24 февраля заместитель прокурора Городокского района постановил заключить россиянина под стражу. Он будет находиться в СИЗО-2 в Витебске.
Николая Махаличева могут выдать России. Он подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Беларуси, а также жалобу в Комитет ООН по правам человека. Мужчина намерен обжаловать в суде постановление заместителя прокурора района.
Официально деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Беларуси не запрещена.
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Николая Махаличева могут выдать России. Он подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Беларуси, а также жалобу в Комитет ООН по правам человека.
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