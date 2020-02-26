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В Бресте выберут лучшего мастера моды и самую красивую супермодель
26.02.2020 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте 29 февраля пройдет фестиваль моды «Весна-Лето 2020» с конкурсом «Супермодель 2020», пишет
На фестивале будут две номинации: «Школа Моды» и «Мастер Моды». Принять участие в них смогут швейные фирмы, индивидуальные предприниматели, ремесленники, В общем, все производители одежды, обуви и аксессуаров. Учебные заведения, которые занимаются подготовкой кадров для легкой промышленности также приглашают к участию.
Мероприятие благотворительное. Собранные деньги будут переданы на лечение Марка Пашкевича. Мальчик родился в 2011 году с диагнозом ДЦП и ему нужны средства для реабилитации.
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На фестивале будут представлены две номинации: «Школа Моды» и «Мастер Моды».
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