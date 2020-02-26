Новый мэр Витебска взялся за зарплаты горожан

Источник материала: Tut.by

Один из первых вопросов, на которые обратил внимание Витебска">новый председатель горисполкома Вадим Зарянкин, — выплата зарплаты на витебских предприятиях до 21-го числа, пишут «Витьбичи».

В Витебске на контроле по вопросу своевременной выплаты заработной платы находятся более 600 предприятий. При этом около 60 из них выплачивают ее после 20-го числа. Это значит, что у работников, которые получают зарплату в конце месяца, могут появиться пеня за не внесенную вовремя квартплату, штрафы за просроченные выплаты кредитов и т.д.

В горисполкоме прошел семинар-совещание на тему своевременной выплаты зарплаты. В нем участвовали представители профсоюзов от почти 50 коллективов.

— Профсоюзы также поддерживают эту инициативу, — отметил председатель городского объединения профсоюзов Александр Семенов. — И город должен сделать все возможное и невозможное, чтобы до 21-го числа каждого месяца выплатить людям зарплату. Ориентир дан правильный, потому что если его нет, то зарплату руководители могут дать и 31-го, а некоторые — и еще позднее.

Напомним, новый мэр Витебска Вадим Зарянкин до этого назначения возглавлял областной Комитет госконтроля.