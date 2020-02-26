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Какие лекарства запретят продавать в Беларуси

26.02.2020 09:36 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Некоторые лекарственные препараты с 1 марта запретят к продаже в белорусских аптеках.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Запретят продавать лекарства, на которые не зарегистрированы предельные отпускные цены производителей.

В список запрещенных для реализации войдут лекарства для экстракорпорального оплодотворения (менотропин (человеческий менопаузальный гонадотропин), фоллитропин-альфа, фоллитропин-бета, цетрореликс), а также препараты, включенные в перечень основных относящихся к терапевтической подгруппе анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы C01 - C10 (для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы).

Такая мера предусмотрена указом от 22 августа 2018 года №345. Документ вводит в Беларуси обязательную регистрацию предельных отпускных цен производителей на некоторые лекарства.

Положения указа распространяются на 41 международное непатентованное наименование лекарственных средств при их обращении на территории Беларуси.

 
 
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Некоторые лекарственные препараты с 1 марта запретят к продаже в белорусских аптеках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования...
 
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