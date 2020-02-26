Источник материала: Полымя

Дождь с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 27 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





В четверг будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег), ночью местами сильные осадки, слабый туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 4-9 м/с, в отдельных районах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5 градусов, при прояснениях — до минус 2. Днем будет 2-8 градусов тепла.

Источник: БелТА

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