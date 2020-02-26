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Какие вопросы поднимали жители в ходе личного приема главы района Анатолия Гапоника?

26.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В ходе личного приема, который провел в райисполкоме глава района Анатолий Гапоник, граждане поднимали вопросы ремонта дорог, жилищно-коммунального хозяйства, в том числе начислений оплаты за отопление, а также вопросы трудоустройства, выделения земли для ведения фермерского хозяйства и другие.

Из 15 обращений, поступивших 26 февраля председателю райисполкома, половина была снята до приема.  4 из них касались работы дорожников, столько же – коммунальщиков.

По всем обращениям главой района даны соответствующие поручения отделам и службам. В установленные сроки заявители будут письменно уведомлены о результатах их рассмотрения и принятых мерах реагирования.

Продолжится выездной прием, участие в котором примут заместители председателя, на территории Широковского сельсовета в 14.00.Какие вопросы поднимали жители в ходе личного приема главы района Анатолия Гапоника?

Какие вопросы поднимали жители в ходе личного приема главы района Анатолия Гапоника?
Какие вопросы поднимали жители в ходе личного приема главы района Анатолия Гапоника?
Какие вопросы поднимали жители в ходе личного приема главы района Анатолия Гапоника?
Какие вопросы поднимали жители в ходе личного приема главы района Анатолия Гапоника?
Какие вопросы поднимали жители в ходе личного приема главы района Анатолия Гапоника?
Какие вопросы поднимали жители в ходе личного приема главы района Анатолия Гапоника?
Какие вопросы поднимали жители в ходе личного приема главы района Анатолия Гапоника?
Какие вопросы поднимали жители в ходе личного приема главы района Анатолия Гапоника?
Какие вопросы поднимали жители в ходе личного приема главы района Анатолия Гапоника?

 
 
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В ходе личного приема, который провел в райисполкоме глава района Анатолий Гапоник, граждане поднимали вопросы ремонта дорог, жилищно-коммунального...
 
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