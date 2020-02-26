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Синоптики говорят, что после аномально теплой зимы, теплее обычного будет и весна

26.02.2020 13:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прошлый год для Беларуси стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Среднегодовая температура составила 8,8 градуса. Теплее обычного ожидается и весна 2020 года.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

По словам специалистов, такой теплой зимы, как эта, в Беларуси не было больше чем сто лет.

— За 140 лет инструментальных наблюдений впервые наблюдается зима с положительной среднесезонной температурой воздуха, — говорит Светлана Кузьмич, замначальника центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. — По предварительным оценкам, зимний сезон 2019−2020 годов был аномально теплым. Средняя температура воздуха трех зимних месяцев +1,5 градуса, что выше климатической нормы на 5,5 градуса.

Из-за изменения климата в 2019 году в стране отмечено 11 случаев опасных метеорологических явлений. Среди них, например, сильный ветер в Пинске — 29 м/с, жара в Брагине — 36,4 градуса.

— В связи с аномально теплой погодой в январе и феврале отмечались грозы, — комментирует ситуацию Светлана Кузьмич. — Последний раз это очень редкое для зимы явление наблюдалось в Минске в 1958 году, а в Могилеве в 1983 году. Вообще, гроза в феврале в среднем бывает один раз в 15 лет.

Обратили внимание специалисты и на погоду весной. По прогнозам Северо-Евразийского климатического центра, средняя температура воздуха весной в Беларуси + 6,9 градуса. В марте — +0,2 градуса, в апреле — +7,3 градуса, в мае — +13,3 градуса.

— По их прогнозам, в марте и апреле в Беларуси температура воздуха ожидается на 0,5−1 градус выше климатической нормы, — отметила Светлана Кузьмич.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Прошлый год для Беларуси стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.
 
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