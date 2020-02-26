Врач предупреждает: описторхоз

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Большое значение в распространении возбудителя описторхоза приобрели массовые миграции населения, отток людей, занятых на вахтовой и экспедиционно-вахтовой работе в эндемичных по описторхозу территориях.Проблема описторхоза осложняется неконтролируемым увеличением числа рыбоперерабатывающих предприятий, грубо нарушающих технологический режим обеззараживания рыбы от личинок гельминта и реализующих населению эпидемически опасную продукцию. Официальная статистика учитывает только тех пациентов, которые обратились в медучреждения. Следует отметить, что болезнь длительное время может протекать в латентной форме, прежде чем привести к необратимым изменениям в желчевыводящей системе и печени.

Как происходит заражение?

Инфицирование происходит при употреблении сырой или недостаточно термически обработанной зараженной речной рыбы.

Возбудитель: двуустка сибирская, или кошачья двуустка (Opisthorchisfelineus) паразитирует у человека, кошек, собак в печени, желчном пузыре, поджелудочной железе.

Зараженные описторхозом входят в группу риска по развитию опухолей печени.

Источником инвазии является больной человек, с калом которого, а также больных животных, яйца паразита попадают в воду, где их заглатывают улитки, в которых происходит размножение личинок паразита, заканчивающееся выходом в воду личинок-церкариев. Церкарии проникают в карповых рыб (язь, елец, плотва, лещ, линь, красноперка, гольян, жерех, подуст).

Ряд проведенных в мире исследований позволяет предположить наличие взаимосвязи между описторхозом и развитием злокачественных опухолей печеночных желчных протоков, на долю которых приходится от 10 до 20% всех случаев рака печени.

Клинические проявления заболевания.

Инкубационный период заболевания составляет от 2 до 4 недель, в среднем – 21 сутки. Ранняя стадия:

Незначительное повышение температуры до 37,5о С, слабость, сонливость, боли в правом подреберье.

В случае, если течение заболевания средне-тяжелое, помимо симптомов общей интоксикации, отмечается лихорадка до 39оС, тошнота, рвота, нервная возбудимость, агрессивность, не проходящая боль в правом подреберье.

При выраженном описторхозе, при обширной инвазии, большом количестве двуусток, на коже возможны высыпания по типу крапивницы.

Нередки проявления со стороны сердечно-сосудистой системы: появляются неприятные ощущения в области сердца, снижается артериальное давление.

Постепенно болезнь переходит в хроническую форму. При этом хронический описторхоз может протекать практически бессимптомно на протяжении долгого времени, пока поражения печени и желчного пузыря не станут обширными. Описторхоз нарушает обмен веществ, сказывается на кроветворной функции, провоцирует развитие рака желчного пузыря и цирроза печени.

Чтобы избежать заболевания необходимо соблюдать меры профилактики.

Профилактика

Проводится оценка паразитологического состояния водоема.

При обнаружении в водоеме рыб, зараженных личинками описторхиса, всю рыбу данного вида и остальных видов, способных играть роль дополнительных хозяев описторхисов, а также рыбную продукцию подвергают обеззараживанию от личинок описторхисов перед реализацией.

Проводится обязательный паразитологический контроль каждой партии готовой рыбной продукции холодного копчения, пресервов, соленой, пряной, маринованной (бочковой), вяленой рыбы. Готовая продукция не должна содержать жизнеспособных личинок описторхиса.

Обеззараживание рыбы и рыбной продукции осуществляется замораживанием, посолом и тепловой обработкой.

При невозможности обеспечить замораживание рыбы, гарантирующие обеззараживание рыбы, ее следует использовать для пищевых целей только после термической обработки или стерилизации (консервы).

Варить рыбу следует порционными кусками не менее 20 мин. с момента закипания, рыбные пельмени — не менее 5 мин. с момента закипания.

Рыбу (рыбные котлеты) необходимо жарить порционными кусками в жире 15 мин. Крупные куски рыбы весом до 100 г жарить в распластанном виде не менее 20 мин. Мелкую рыбу можно жарить полностью в течение 15-20 мин.

Валентина КАЗАКЕВИЧ, помощник врача-паразитолога