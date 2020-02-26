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«Чтобы сэкономить время руководства». За порядком в Могилевском районе теперь будут следить с квадрокоптера

26.02.2020 14:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За порядком в Могилевском районе теперь будут следить с помощью квадрокоптера, пишет «Прыдняпроўская ніва». Летательный аппарат и его возможности представили на заседании райисполкома, посвященном подготовке к весенне-полевым работам.


Фото: Мария Баранова, pniva.by

Квадрокоптер уже испытали — облетели им деревню Макаренцы. И показали чиновникам итоговый ролик, на котором видно, что с помощью квадрокоптера можно увидеть самый укромные уголки, проследить «контурность полей, качество вспашки и даже увидеть номера автомобилей».

Квадрокоптер будут использовать, чтобы «сэкономить время руководства района, специалистов и увидеть реальную картину по наведению и поддержанию порядка в разных уголках района» — так сказал председатель Могилевского райисполкома Олег Чикида.


Фото: Мария Баранова, pniva.by

По опубликованным фотографиям определить точную модель квадрокоптера сложно. На снимке видно лишь то, что это квадрокоптер марки DJI Phantom. В зависимости от года выпуска и комплектации он может стоить 3,5 — 4,5 тысячи рублей. Газета пишет, что аппарат передвигается со скоростью 40 км/ч, поднимается на высоту до 500 метров, удаленность — 8 км, но оператор работает в режиме дальности до 1,5 км и 100 метров высоты. Заряжать батарейку необходимо каждые полчаса.

Чиновникам показали не только деревню Макаренцы, но и видео «о современной технике, с помощью которой можно работать еще более качественно в плане поручения президента по благоустройству населенных пунктов и наведению порядка на земле».

 
 
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Летательный аппарат и его возможности представили на заседании райисполкома, посвященном подготовке к весенне-полевым работам.
 
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