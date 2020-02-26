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Райисполком сдаёт в аренду квартиру в агрогородке Охово нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам
26.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Заявления граждан о предоставлении жилого помещения коммерческого использования принимаются Пинским районным исполнительным комитетом (г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21) с 22 февраля по 6 марта 2020 года включительно в приемное время: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00. При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Телефон для справок (80165) 31 71 77.
К заявлению о предоставлении жилого помещения коммерческого использования гражданин, имеющий первоочередное право на предоставление жилого помещения коммерческого использования прилагает индивидуальное ходатайство, выдаваемое государственным органом или организацией. Государственные органы и организации, или подчиненные им государственные организации выдают гражданам индивидуальные ходатайства о предоставлении жилого помещения коммерческого использования по установленной форме.
К индивидуальному ходатайству государственные органы и государственные организации запрашивают в установленном порядке и прилагают следующие документы:
Копии документов должны быть удостоверены должностными лицами государственных органов и государственных организаций, вносящих индивидуальные ходатайства.
По истечении указанного срока Пинский районный исполнительный комитет рассмотрит поступившие заявления и предоставит жилое помещение коммерческого использования гражданам, имеющим первоочередное право на предоставление данного жилого помещения, а при отсутствии таковых – состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в порядке очередности, исходя из даты постановки их на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
При отсутствии заявлений от вышеуказанных граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилое помещение коммерческого использования предоставляется гражданам, не состоящим на таком учете, в порядке очередности поступления заявлений.
Ведение отдельного списка граждан, желающих получить жилое помещение коммерческого использования государственного жилищного фонда, законодательством не предусмотрено.
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Райисполком сдаёт в аренду квартиру в агрогородке Охово нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам
> Информация о наличии незаселенных жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда на территории Оховского сельсовета Адрес...
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