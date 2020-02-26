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В Столбцах из машины бизнесмена украли 50 тысяч долларов. Еще 20 тысяч вор не заметил

26.02.2020 15:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

23 февраля милиция задержала 40-летнего жителя Фаниполя по подозрению в краже 50 тысяч долларов из машины бизнесмена. В его машине нашли не только украденные деньги, но и пистолет с балаклавой. Об этом сообщает МВД Беларуси.


Фото: МВД Беларуси

Накануне в милицию обратился 40-летний житель Столбцов. Он рассказал, что вечером 21 февраля приехал из Минска, припарковал свой автомобиль BMW X6 и отправился домой. В салоне машины осталась лежать крупная сумма денег: 50 тысяч долларов в пакете на заднем сиденье и около 20 тысяч долларов в сумке. В ночь с 21 на 22 февраля, 50 тысяч долларов, которые лежали на заднем сиденье кто-то украл.

— BMW оборудована системой бесключевого доступа, что предполагает автоматическое открытие и закрытие центрального замка при сближении или отдалении самого ключа. Видимо, устройство не сработало, и машина осталась незапертой, — рассказали в милиции.

Этим и воспользовался подозреваемый: он дернул за ручку, и дверь машины открылась. Найденный на заднем сиденье пакет с валютой он забрал и на радостях больше ничего не искал, поэтому сумка с 20 тысячами долларов так и осталась в машине.

Подозреваемого нашли в течение суток и задержали. В его машине нашли украденные деньги, а также пистолет, балаклаву и металлическую палку.

Мужчина ранее не был судим, работает индивидуальным предпринимателем в сфере розничной торговли автозапчастями. Действиям задержанного дана правовая оценка, по факту хищения в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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Через сутки задержали подозреваемого - в его машине нашли не только украденные деньги, но и пистолет с балаклавой.
 
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