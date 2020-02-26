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Россиянину, который пытался ввезти в Беларусь 311 кг гашиша, дали 17 лет
26.02.2020 15:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
46-летний гражданин России получил 17 лет в колонии усиленного режима за попытку ввезти в Беларусь более 300 кг гашиша,
В мае 2019 года мужчина, въезжая в Беларусь из Литвы на микроавтобусе Citroen,
Таможенники и пограничники нашли в полу микроавтобуса двойное дно.
Было возбуждено уголовное дело по ст. 328−1 УК (Незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).
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Он въезжал из Литвы через «зеленый канал», но служебная собака указала, что в машине могут быть наркотики.
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