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Россиянину, который пытался ввезти в Беларусь 311 кг гашиша, дали 17 лет

26.02.2020 15:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

46-летний гражданин России получил 17 лет в колонии усиленного режима за попытку ввезти в Беларусь более 300 кг гашиша, сообщает ГПК.


Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

В мае 2019 года мужчина, въезжая в Беларусь из Литвы на микроавтобусе Citroen, попытался ввезти брикеты с гашишем общим весом более 311 кг. Он въезжал через «зеленый канал», но служебная собака указала, что в машине могут быть наркотики.

Таможенники и пограничники нашли в полу микроавтобуса двойное дно.


Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

Было возбуждено уголовное дело по ст. 328−1 УК (Незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).

 
 
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Он въезжал из Литвы через «зеленый канал», но служебная собака указала, что в машине могут быть наркотики.
 
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