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Клещи покусали несколько человек в Могилевской области. Да, зимой
26.02.2020 17:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На календаре еще зима, а в Могилевской области уже «проснулись» клещи,
Клеща нашел на одежде после выхода в огород на даче в Кировском районе и
Специалисты вообще не удивлены — дело в погоде. Прошлый год для Беларуси стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. А средняя температура воздуха за три зимних месяца
В научно-практическом центре НАН по биоресурсам
В Могилевском областном центре гигиены и эпидемиологии говорят, что в феврале прошлого года случаев нападения клещей в регионе зарегистрировано не было. Ожидается, что активность этих насекомых возрастет в марте.
Первые нападения клещей зафиксированы и
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Специалисты вообще не удивлены - дело в погоде.
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