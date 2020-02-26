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Клещи покусали несколько человек в Могилевской области. Да, зимой

26.02.2020 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На календаре еще зима, а в Могилевской области уже «проснулись» клещи, пишет Mogilevnews.by. Зафиксировано несколько единичных обращений по поводу укусов этих насекомых.


Изображение: Hubert Berberich / wikipedia.org

Клеща нашел на одежде после выхода в огород на даче в Кировском районе и читатель TUT.BY Максим Черняк. Это было неделю назад — 19 февраля.

Специалисты вообще не удивлены — дело в погоде. Прошлый год для Беларуси стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. А средняя температура воздуха за три зимних месяца составила +1,5 °С — это выше климатической нормы на 5,5 градуса. Теплее обычного ожидается и весна 2020 года.

В научно-практическом центре НАН по биоресурсам объясняют, что обычно клещи «просыпаются», когда тает снег. Но в этом году снега не было, поэтому клещи появились раньше обычного. Хотя обычно период их активности — с весны до конца осени. А в этом году, выходит, этот период удлинится.

В Могилевском областном центре гигиены и эпидемиологии говорят, что в феврале прошлого года случаев нападения клещей в регионе зарегистрировано не было. Ожидается, что активность этих насекомых возрастет в марте.

Первые нападения клещей зафиксированы и в Брестской области.

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Теги: Могилев
 
 
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Специалисты вообще не удивлены - дело в погоде.
 
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