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«Дети спали на лавочке». Пассажирка восемь часов ожидала рейс «Белавиа», но в компенсации ей отказали

26.02.2020 17:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратилась пассажирка, которая вместе с двумя маленькими детьми восемь часов ожидала рейс «Белавиа» в Брюсселе. Задержка была связана с технической неисправностью самолета. «Нам дали ваучер на еду, около 10 евро на человека. На какое время откладывается рейс, не говорили, дети спали на деревянной лавочке в кафе», — рассказала Мария. Платить компенсацию авиакомпания отказывается.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Этим летом я летела с двумя маленькими детьми из Брюсселя в Минск, задержка рейса «Белавиа» была более восьми часов, причина — неисправность самолета, мы ожидали новый борт, — говорит Мария. — Я сразу написала на сайт-помощник Airhelp. Но они ответили, что не могут помочь. Нам дали один ваучер на еду, около 10 евро на человека — за все восемь часов ожидания. Никакой информации о том, сколько ждать, не предоставили, скорее всего, потому что сами не знали, как долго придется ждать. В итоге за нами прилетел другой борт. Извинений лично мне никто не принес, даже не предложили место или комнату, где дети могли бы поспать, например. В итоге они спали на деревянных лавочках в кафе. Рейс был полный, все были расстроены происходящим. Многие летели с детьми.

Имеет ли турист право на еду и ночлег за счет авиакомпании, если вылет сильно задерживается? Международные правила перевозок ИАТА (Международной Ассоциации авиаперевозчиков) и Монреальская конвенция — основные документы, которые дают пассажирам право на базовые удобства при задержке и отмене рейса.

— Общие правила такие: спустя два часа задержки рейса пассажир имеет право на прохладительные напитки и холодные закуски, — пояснял в комментарии TUT.BY руководитель проекта Helpavia.com Сергей Готин. — Раз в три-четыре часа авиакомпания должна предоставлять напитки и питание. Спустя четыре часа задержки вы имеете право на горячее питание. Перевозчик должен дать пассажиру возможность сделать два телефонных звонка или отправить e-mail. Если вы путешествуете с ребенком не старше семи лет, вам должны предоставить комнату матери и ребенка. Если следующий рейс нужно ждать восемь часов днем и шесть часов ночью, вас должны разместить в гостинице и доставить туда и обратно. В Беларуси и в странах ЕС, например, такие правила работают и для чартеров, и для регулярных рейсов, независимо от причины задержки рейса. Даже если самолет сломался или плохая погода.

Мария написала обращение в авиакомпанию, в начале февраля пришел ответ за подписью генерального директора Анатолия Гусарова (копия есть в редакции), в котором «Белавиа» отказывается выплатить компенсацию за задержку рейса — самолет сломался, но не по вине авиакомпании:

— Проведенной проверкой установлено, что задержка вылета рейса B2 818 Брюссель-Минск по причине обстоятельств, не зависящих от авиакомпании «Белавиа» — в аэропорту Брюсселя произошло повреждение воздушного судна в результате столкновения с ним самоходного аэродромного трапа, эксплуатируемого обслуживающей компанией. Причиной столкновения стали ошибочные действия водителя трапа, — указано в ответе авиакомпании.

Ссылаясь на правила Регламентов ЕС и ЕЭС о компенсации за длительную задержку рейса, «Белавия» указывает, что авиаперевозчик освобождается от ответственности, «если событие вызвано чрезвычайными обстоятельствами, которые могут возникнуть из-за непредвиденных неисправностей, способных сказаться на безопасности рейса».

— «Белавиа» приносит извинения за неудобства, связанные с задержкой рейса, и сообщает об отсутствии оснований для удовлетворении заявленного требования (о выплате компенсации. — Прим. TUT.BY), — указано в ответе за подписью гендиректора авиакомпании.

 
Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания считает, что ее вины в задержке рейса нет - самолет пострадал в результате аварии на аэродроме.
 
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