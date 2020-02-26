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Минобр определил, когда в школах прозвенят последние звонки и пройдут экзамены

26.02.2020 20:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нынешний учебный год завершится 30 мая 2020 года. В этот день во всех школах страны прозвенят последние звонки, сообщает на своем сайте Министерство образования.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

После праздника учеников 9 и 11 классов ждут выпускные экзамены, которые пройдут с 1 по 9 июня.

В конце учебного года девятиклассники, как обычно, будут сдавать русский и белорусский языки, а также математику. Дни испытаний — 2, 4 и 9 июня.

Парней и девушек, которые заканчивают 11 классов, ждет два письменных экзамена: русский или белорусский язык — по выбору и математика. Назначены они на 1, 3 и 5 июня. Кроме того, выпускникам нужно сдавать и два устных экзамена — по английскому языку и истории Беларуси.

Для тех, кто будет сдавать испытания по языкам национальных меньшинств, стоит отметить в своем календаре еще по одной дате: для 9-классников — 21 мая, для 11-классников — 22 мая.

В 2019/2020 учебном году завершают обучение 11-классники, которые изучали учебные предметы на базовом уровне и в рамках предмета «Трудовое обучение» осваивали программу профессиональной подготовки рабочих (служащих). Те из них, кто в полном объеме освоили программу профессиональной подготовки и получили итоговую отметку по данному предмету не ниже трех, могут сдать квалификационный экзамен. Данное испытание, отметим, не является обязательным и оценка за него не идет в аттестат. Однако, ученики, которые успешно с ним справятся, получат свидетельство о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по профессии.

Что же касается выпускных вечеров, то для выпускников их рекомендуют провести 10−11 июня.

 
 
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Нынешний учебный год завершится 30 мая 2020 года. В этот день во всех школах страны прозвенят «Последние звонки», сообщает на своем сайте Министерство образования.
 
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