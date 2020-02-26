Эндокринолог о том, из-за чего бывает бесплодие и откуда у женщин менопауза в 40 лет

Источник материала: Tut.by

Около 14% белорусских семей бесплодны, при этом в 30% случаев бесплодие вызвано эндокринологическими причинами.



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25 февраля во время коллегии Минздрава по итогам года министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, что около 14% белорусских семей бесплодны.

— В среднем где-то 30% причин у бесплодия — эндокринологические. К нарушению овуляции может приводить дисфункция разных эндокринных желез, в том числе и щитовидной железы, — рассказала журналистам во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре доцент кафедры эндокринологии БелМАПО Ирина Бурко.

По ее словам, проблемы у женщин со здоровьем начинаются еще в детстве:

— Здоровье женщины закладывается с детства. И надо отметить, что сегодня у детей возрастает проблема ожирения, недостаточного веса, стрессов, нездорового образа жизни, когда они недосыпают и много сидят за компьютерами, мало двигаются. И это сказывается на нормальном функционировании половых желез женщины к моменту решения репродуктивных проблем. Сейчас отмечается значительный рост нарушений менструального цикла, овуляций — и как следствие, возникает бесплодие. При этом чем старше женщина, тем чаще у нее проблемы с овуляцией.

Эндокринолог рассказала, что сегодня у многих женщин менопауза возникает раньше. Средний возраст наступления менопаузы — 50 лет, но у некоторых из-за высоких нагрузок она начинается в 40−45 лет. И то, что грозит женщине во время физиологической менопаузы в 50 лет, угрожает ей уже в 40. А это значит, что пациентка больше подвержена метаболическому синдрому, сахарному диабету, артериальной гипертензии и в последствии это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Чтобы скорректировать эти состояния, важно придерживаться правильного питания, высыпаться и заниматься физкультурой.

Во время менопаузы у многих женщин встречаются узловые образования в щитовидной железе.

— Чаще всего это доброкачественный процесс, который может проявиться в более старшем возрасте. Поэтому важно раз в год делать УЗИ щитовидной железы, быть под наблюдением врача и в случае каких-то подозрений брать пункцию, — отметила эндокринолог.