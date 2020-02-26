Каким будет МакДрайв, который хотят построить на Сельмаше

Источник материала: Tut.by

На пересечении улиц Фадеева и Ефремова появится объект общепита с системой по типу «МакДрайв». Каким он будет рассказали в администрации Железнодорожного района Гомеля.





Уже прошли общественные обсуждения проекта, проведена презентация архитектурно-планировочной концепции.

Заказчиком объекта выступает индивидуальный предприниматель Василий Волков.

Участок под строительство находится рядом с рынком «Торговые ряды Сельмашевские». Центральный вход будет располагаться со стороны улицы Ефремова.

Рядом запланировано возведение автомобильной парковки, а также детского игрового комплекса.





В зону работ по объекту общепита попадают 29 деревьев. Их придется спилить. Взамен предусмотрены компенсационные посадки 69 деревьев быстрорастущих пород в квартале улиц Чапаева-Фадеева-Ефремова. Также подлежат пересадке еще 26 деревьев. Кроме этого, за удаляемые более трех тысяч м2 газона Василию Волкову необходимо произвести компенсационные выплаты в бюджет города.