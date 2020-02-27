Идеи для техосмотра, уход Шараповой, отсутствие «Роснефти» и слово «пандемия» - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус рассказал , почему опасно называть пандемией распространение по миру коронавирусной инфекции COVID-19: «Неосторожное использование слова „пандемия“ не приносит ощутимой пользы, но создает существенный риск, усиливая ненужный и неоправданный страх и парализуя системы. К тому же это как будто указывает на то, что мы больше не можем сдерживать вирус, а это неправда». И с ним сложно не согласится: пандемия страха не менее опасна, чем вирус. Так что давайте вспомним, какими были вчерашние новости, с ним не связанные.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Концерн «Белнефтехим» назвал поставщиков нефти на НПЗ в Новополоцке и Мозыре в марте. «Роснефти» — крупнейшего поставщика прошлого года — в списке нет . Сырье будут поставлять пять новых российских фирм и азербайджанская госкомпания Socar. А вот тут можно почитать, куда привела зависимость белорусской экономики от нефти.

поставщиков нефти на НПЗ в Новополоцке и Мозыре в марте. . Сырье будут поставлять пять новых российских фирм и азербайджанская госкомпания Socar. А вот можно почитать, куда привела зависимость белорусской экономики от нефти. МАРТ напомнил поставщикам и производителям лекарств — в том числе белорусских — о том, что нужно вовремя зарегистрировать предельные отпускные цены на препараты. Если этого не сделать, то лекарство нельзя будет продавать в аптеках. Разобрались , исчезнут ли из наших аптек с 1 марта некоторые препараты ?

поставщикам и производителям лекарств — в том числе белорусских — о том, что нужно вовремя зарегистрировать предельные отпускные цены на препараты. Если этого не сделать, то лекарство нельзя будет продавать в аптеках. , ? Власти намерены снизить долю импортных продуктов . В планах к концу 2020 года сократить количество импорта на полках продовольственных магазинов до 15%, а до конца 2030 года — до 14%. Креветки, как мы помним, у нас уже белорусские, так что очень интересно, каким будет ассортимент отечественных товаров через 10 лет.

. В планах к концу 2020 года сократить количество импорта на полках продовольственных магазинов до 15%, а до конца 2030 года — до 14%. Креветки, как мы помним, у нас уже белорусские, так что очень интересно, каким будет ассортимент отечественных товаров через 10 лет. Средняя зарплата в Минске — 1 589,9 рубля. Но есть вакансии, где готовы платить минимум в два раза больше. И все они — не в IT. Посмотрели , что нужно уметь и в какой сфере работать, чтобы претендовать на такой доход.





В Новой Боровой под Минском закончили строительство школы по нетиповому проекту. Готово все как снаружи, так и внутри. 1 сентября тут начнутся занятия. Посмотрели, как школа выглядит снаружи , и, если честно, впечатлены.

строительство школы по нетиповому проекту. Готово все как снаружи, так и внутри. 1 сентября тут начнутся занятия. Посмотрели, , и, если честно, впечатлены. А на аукционе тем временем за 6,22 млн рублей продали здание Дома печати возле метро «Академия наук» на проспекте Независимости в Минске. Победителем торгов стала компания «ПриватКапитал». Что здесь будет, угадать не сложно — еще один бизнес-центр.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

«У нас есть масса идей, как сделать удобную и понятную схему прохождения техосмотра и уплаты дорожного налога », — утверждает директор «Белтехосмотра» Юрий Ленчевский. Поговорили с ним о том, каким может стать техосмотр в будущем и сколько водителей его сейчас не проходят.

», — утверждает директор «Белтехосмотра» Юрий Ленчевский. с ним о том, каким может стать техосмотр в будущем и сколько водителей его сейчас не проходят. Мы часто пишем о том, как высокопоставленные белорусские чиновники живут в Дроздах. Но эта идея — построить для них элитное жилье — не ноу-хау теперешней власти. В нашей стране такое жилье появилось еще сто лет назад. Итак, какими были «Дрозды» столетней давности ?

? А когда-то самым лучшим считалось жилье в центре Минске. В доме № 22 по пр. Независимости бывают все, кто ездит в минском метро — здесь вход на станцию «Октябрьская». Мы же нашли тех, кто в этом доме живет . Представляете, случалось, что совершенно незнакомые люди звонили им в дверь и просили войти посмотреть парад!





Если вы не слышали о североамериканской iTechArt Group, то вам стоит восполнить этот пробел. Организация работает с проектами мирового масштаба в сфере разработки и тестирования программных продуктов, входит в топ-5 крупнейших компаний ПВТ и сотню ведущих поставщиков услуг аутсорсинга The Global Outsourcing 100. Один из ее основателей — белорус Сергей Коваленко . Не пропустите его интервью .

. Не пропустите его . Пригласили в нашу студию терапевтов и спросили , с какими трудностями они сталкиваются на приеме, могут ли дать больничный без температуры и на какие уловки идут пациенты, чтобы показаться больными. Спойлер: без температуры больничный дают.





Международный конкурс «Подводное фото» посвящен снимкам, сделанным в глубинах океана, озер и рек. Посмотрите на лучшие работы — невероятная красота!

О СПОРТЕ

Теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры: «Как проститься с единственной жизнью, которую ты когда-либо знала? Как уйти с кортов, на которых тренировалась с самого детства, от игры, которую любишь, которая принесла тебе скрытые ото всех слезы и неописуемую радость? Спорт, где ты нашла семью и поклонников, которые были за тебя горой больше 28 лет? Для меня это в новинку, так что простите меня. Теннис, прощай».





Сергей Бочарников выиграл золото чемпионата Европы по биатлону с преимуществом 0,4 секунды . Женский суперспринт, увы, не принес белорусской команде наград.

чемпионата Европы по биатлону . Женский суперспринт, увы, белорусской команде наград. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№ 13 WTA) разгромила гречанку Марию Саккари (№ 20 WTA) в третьем раунде турнира в Дохе — 6:3, 6:0.

(№ 13 WTA) гречанку Марию Саккари (№ 20 WTA) в третьем раунде турнира в Дохе — 6:3, 6:0. Сборная Беларуси провела товарищеский матч против Болгарии. Игра получилась тяжелой для нашей команды, но белорусы сумели победить со счетом 1:0 .

товарищеский матч против Болгарии. Игра получилась тяжелой для нашей команды, но . В матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов сыграли мадридский «Реал» и английский «Манчестер Сити». Аналитики букмекерской компании перед игрой посчитали, что у команд приблизительно равные шансы.

Все новости среды, 26 февраля

И напоследок. Для тех, кому нужно вдохновение для решения семейных проблем, собрали восемь не самых банальных фильмов об отношениях детей и родителей. Успешного вам дня!

Ваша редакция