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Идеи для техосмотра, уход Шараповой, отсутствие «Роснефти» и слово «пандемия» - все за вчера

27.02.2020 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус рассказал, почему опасно называть пандемией распространение по миру коронавирусной инфекции COVID-19: «Неосторожное использование слова „пандемия“ не приносит ощутимой пользы, но создает существенный риск, усиливая ненужный и неоправданный страх и парализуя системы. К тому же это как будто указывает на то, что мы больше не можем сдерживать вирус, а это неправда». И с ним сложно не согласится: пандемия страха не менее опасна, чем вирус. Так что давайте вспомним, какими были вчерашние новости, с ним не связанные.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Концерн «Белнефтехим» назвал поставщиков нефти на НПЗ в Новополоцке и Мозыре в марте. «Роснефти» — крупнейшего поставщика прошлого года — в списке нет. Сырье будут поставлять пять новых российских фирм и азербайджанская госкомпания Socar. А вот тут можно почитать, куда привела зависимость белорусской экономики от нефти.
  • МАРТ напомнил поставщикам и производителям лекарств — в том числе белорусских — о том, что нужно вовремя зарегистрировать предельные отпускные цены на препараты. Если этого не сделать, то лекарство нельзя будет продавать в аптеках. Разобрались, исчезнут ли из наших аптек с 1 марта некоторые препараты?
  • Власти намерены снизить долю импортных продуктов. В планах к концу 2020 года сократить количество импорта на полках продовольственных магазинов до 15%, а до конца 2030 года — до 14%. Креветки, как мы помним, у нас уже белорусские, так что очень интересно, каким будет ассортимент отечественных товаров через 10 лет.
  • Средняя зарплата в Минске — 1 589,9 рубля. Но есть вакансии, где готовы платить минимум в два раза больше. И все они — не в IT. Посмотрели, что нужно уметь и в какой сфере работать, чтобы претендовать на такой доход.


  • В Новой Боровой под Минском закончили строительство школы по нетиповому проекту. Готово все как снаружи, так и внутри. 1 сентября тут начнутся занятия. Посмотрели, как школа выглядит снаружи, и, если честно, впечатлены.
  • А на аукционе тем временем за 6,22 млн рублей продали здание Дома печати возле метро «Академия наук» на проспекте Независимости в Минске. Победителем торгов стала компания «ПриватКапитал». Что здесь будет, угадать не сложно — еще один бизнес-центр.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • «У нас есть масса идей, как сделать удобную и понятную схему прохождения техосмотра и уплаты дорожного налога», — утверждает директор «Белтехосмотра» Юрий Ленчевский. Поговорили с ним о том, каким может стать техосмотр в будущем и сколько водителей его сейчас не проходят.
  • Мы часто пишем о том, как высокопоставленные белорусские чиновники живут в Дроздах. Но эта идея — построить для них элитное жилье — не ноу-хау теперешней власти. В нашей стране такое жилье появилось еще сто лет назад. Итак, какими были «Дрозды» столетней давности?
  • А когда-то самым лучшим считалось жилье в центре Минске. В доме № 22 по пр. Независимости бывают все, кто ездит в минском метро — здесь вход на станцию «Октябрьская». Мы же нашли тех, кто в этом доме живет. Представляете, случалось, что совершенно незнакомые люди звонили им в дверь и просили войти посмотреть парад!


  • Если вы не слышали о североамериканской iTechArt Group, то вам стоит восполнить этот пробел. Организация работает с проектами мирового масштаба в сфере разработки и тестирования программных продуктов, входит в топ-5 крупнейших компаний ПВТ и сотню ведущих поставщиков услуг аутсорсинга The Global Outsourcing 100. Один из ее основателей — белорус Сергей Коваленко. Не пропустите его интервью.
  • Пригласили в нашу студию терапевтов и спросили, с какими трудностями они сталкиваются на приеме, могут ли дать больничный без температуры и на какие уловки идут пациенты, чтобы показаться больными. Спойлер: без температуры больничный дают.


  • Международный конкурс «Подводное фото» посвящен снимкам, сделанным в глубинах океана, озер и рек. Посмотрите на лучшие работы — невероятная красота!

О СПОРТЕ

  • Теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры: «Как проститься с единственной жизнью, которую ты когда-либо знала? Как уйти с кортов, на которых тренировалась с самого детства, от игры, которую любишь, которая принесла тебе скрытые ото всех слезы и неописуемую радость? Спорт, где ты нашла семью и поклонников, которые были за тебя горой больше 28 лет? Для меня это в новинку, так что простите меня. Теннис, прощай».


  • Сергей Бочарников выиграл золото чемпионата Европы по биатлону с преимуществом 0,4 секунды. Женский суперспринт, увы, не принес белорусской команде наград.
  • Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№ 13 WTA) разгромила гречанку Марию Саккари (№ 20 WTA) в третьем раунде турнира в Дохе — 6:3, 6:0.
  • Сборная Беларуси провела товарищеский матч против Болгарии. Игра получилась тяжелой для нашей команды, но белорусы сумели победить со счетом 1:0.
  • В матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов сыграли мадридский «Реал» и английский «Манчестер Сити». Аналитики букмекерской компании перед игрой посчитали, что у команд приблизительно равные шансы.

Все новости среды, 26 февраля

И напоследок. Для тех, кому нужно вдохновение для решения семейных проблем, собрали восемь не самых банальных фильмов об отношениях детей и родителей. Успешного вам дня!

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Теги: Минск
 
 
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Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус рассказал, почему опасно называть пандемией распространение по миру коронавирусной инфекции COVID-19: «Неосторожное использование слова...
 
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