Пинчане Дмитрий Фисейко и Андрей Демянчук срочную военную службу проходят в 85-й бригаде связи

Источник материала: Полесская правда

До осени минувшего года нашим землякам Андрею Демянчуку и Дмитрию Фисейко фраза «Связь – как воздух. Когда есть – не замечают, когда нет – задыхаются» мало о чем говорила. А сейчас парни отчетливо понимают ее глубинный смысл, ведь срочную военную службу пинчане проходят в 85-й бригаде связи (линейной).

О службе в армии Андрей Демянчук всегда думал как о чем-то само собой разумеющемся. После окончания Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого, начал свой трудовой путь инженера-энергетика в ОАО «Машпищепрод». А три месяца спустя получил повестку и явился в военный комиссариат. К тому времени у Андрея уже немало знакомых прошло армейскую «школу жизни», так что впечатлений он успел наслушаться. И раз уж представилась возможность, в военном комиссариате предпочел проходить службу там, где совсем недавно его друг постигал азы «армейской науки» – в 85-ю бригаду связи (линейную).

– Я нисколько не жалею об этом. Здесь меня ровным счетом все устраивает. Кормят хорошо. Я «на гражданке» хуже питался, если честно, – делится впечатлениями рядовой Демянчук. – Физо подтянул – и это тоже считаю плюсом для себя. Я служу в роте дальней связи и опорных узлов, водитель-электрик радиорелейной станции «Цитрус». К слову, у меня дедушка тоже срочную службу проходил в войсках связи.

Андрей прекрасно помнит торжественность дня, когда он вместе с товарищами на плацу воинской части принимал Военную присягу. Волновался, ведь хотелось, чтобы все прошло идеально и родители с гордостью смотрели на него – своего защитника. Вспоминал, как отец рассказывал про свою службу на Черноморском флоте и с гордостью говорил, что его корабль до сих пор в строю. В тот день после окончания торжественной части рядовой Демянчук вместе с родителями рассматривал технику связи на специально подготовленной выставке.

– Тогда мы с отцом были впечатлены техникой войск связи, особенно масштабной радиорелейной станцией «Цитрус». Но тогда я и подумать не мог, что вскоре буду водить такую технику, – рассказывает наш земляк. – Помню, как мы совершали 50-километровый марш в составе организованной транспортной колонны. Это своего рода экзамен для молодых водителей. Признаюсь, напросто было управлять такой длинной – 13 метров – машиной. Смотрел на дорогу очень внимательно. Но техника хороша. Новым же всегда приятно пользоваться.

По словам рядового Демянчука, срочная военная служба укрепляет характер, меняет внешний вид человека, помогает выработать дисциплинированность и чувство ответственности и придает определенный статус.

Доволен службой и пинчанин Дмитрий Фисейко:

– После окончания вуза я год отработал экономистом-маркетологом. Хотя думал, что сразу пойду в армию. Но судьба распорядилась иначе. Я механик-телефонист, служу в роте дальней связи и опорных узлов. Недавно в запас ушел мой старший брат Антон, который проходил срочную военную службу в 56-м отдельном полку связи ВВС и войск ПВО. Так что у нас с ним появилась новая тема для разговора.

От срочной военной службы у ефрейтора Фисейко тоже только положительные впечатления. Самым запоминающимся моментом стал полевой выход, в ходе которого воины-связисты жили в палаточном городке и выполняли поставленные задачи в полевых условиях. А еще в армии Дмитрий впервые столкнулся с гиревым спортом, причем быстро втянулся, увлекся и даже регулярно принимает участие в соревнованиях.

– Я рад, что срочную военную службу прохожу именно в этой воинской части. Коллектив у нас дружный, слаженный. Не сомневаюсь, что даже спустя многие годы военнослужащие нашей роты будут поддерживать отношения. Ведь не зря об армейской дружбе говорят как о самой крепкой и надежной. Хочу сказать большое спасибо всем нашим командирам. Они рядом и в минуты радости, и в трудный период. Особенно наш командир роты старший лейтенант Александр Вячеславович Ильюшенко – грамотный, ответственный офицер, человек слова, – рассказывает Дмитрий. – Мне кажется, служба в армии – серьезная школа, и пройти ее нужно достойно.

Елена Метельская

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