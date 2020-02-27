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Пинчане Дмитрий Фисейко и Андрей Демянчук срочную военную службу проходят в 85-й бригаде связи
27.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
До осени минувшего года нашим землякам Андрею Демянчуку и Дмитрию Фисейко фраза «Связь – как воздух. Когда есть – не замечают, когда нет – задыхаются» мало о чем говорила. А сейчас парни отчетливо понимают ее глубинный смысл, ведь срочную военную службу пинчане проходят в 85-й бригаде связи (линейной).
О службе в армии Андрей Демянчук всегда думал как о чем-то само собой разумеющемся. После окончания Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого, начал свой трудовой путь инженера-энергетика в ОАО «Машпищепрод». А три месяца спустя получил повестку и явился в военный комиссариат. К тому времени у Андрея уже немало знакомых прошло армейскую «школу жизни», так что впечатлений он успел наслушаться. И раз уж представилась возможность, в военном комиссариате предпочел проходить службу там, где совсем недавно его друг постигал азы «армейской науки» – в 85-ю бригаду связи (линейную).
Андрей прекрасно помнит торжественность дня, когда он вместе с товарищами на плацу воинской части принимал Военную присягу. Волновался, ведь хотелось, чтобы все прошло идеально и родители с гордостью смотрели на него – своего защитника. Вспоминал, как отец рассказывал про свою службу на Черноморском флоте и с гордостью говорил, что его корабль до сих пор в строю. В тот день после окончания торжественной части рядовой Демянчук вместе с родителями рассматривал технику связи на специально подготовленной выставке.
По словам рядового Демянчука, срочная военная служба укрепляет характер, меняет внешний вид человека, помогает выработать дисциплинированность и чувство ответственности и придает определенный статус.
Доволен службой и пинчанин Дмитрий Фисейко:
От срочной военной службы у ефрейтора Фисейко тоже только положительные впечатления. Самым запоминающимся моментом стал полевой выход, в ходе которого воины-связисты жили в палаточном городке и выполняли поставленные задачи в полевых условиях. А еще в армии Дмитрий впервые столкнулся с гиревым спортом, причем быстро втянулся, увлекся и даже регулярно принимает участие в соревнованиях.
Елена Метельская
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> Дмитрий Фисейко и Андрей Демянчук До осени минувшего года нашим землякам Андрею Демянчуку и Дмитрию Фисейко фраза «Связь – как воздух. Когда есть – не замечают,...
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