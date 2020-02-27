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Хотел узнать, изменяла или нет: в Островецком районе на мужчину завели дело за чтение соцсетей жены

27.02.2020 10:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Островецком районе мужчина подобрал пароль к соцсетям жены и стал фигурантом уголовного дела. Подробности сообщает пресс-служба местной милиции.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Криминальная история с участием супружеской пары произошла в январе в одном из поселков Островецкого района. В милицию обратилась 42-летняя женщина с жалобой на своего супруга: тот незаконно получил пароль к ее аккаунту в соцсети и прочитал переписку.

Выяснилось, что муж и жена разошлись, однако официально расторжение брака не оформили. У 38-летнего супруга остался общий планшет, в котором он нашел страницу жены в одной из социальных сетей и решил прочитать ее переписку.

— Мужчина незаконно получил пароль, вошел от имени супруги на страницу и изучил ее переписку. В последующем он изменил ее учетные данные, и поделился компрометирующими сообщениями с общей знакомой. Со слов подозреваемого, он решился на преступление из любопытства: хотел узнать, не изменяла ли ему супруга, — рассказали в Островецком РОВД.

По факту несанкционированного доступа к компьютерной информации возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина не судим, однако привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.

 
 
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В милицию обратилась 42-летняя женщина с жалобой на своего супруга: тот незаконно получил пароль к ее аккаунту в соцсети и прочитал переписку.
 
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