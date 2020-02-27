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«Мы не удержали этот хрупкий мир». Фильм TUT.BY о селе на линии Грузии и Южной Осетии

27.02.2020 10:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эргнети — село у самой разделительной линии Грузии и региона Южная Осетия. До главного южноосетинского города Цхинвали отсюда меньше километра (его даже видно с края деревни). Нестабильная ситуация в регионе перерастала в кровопролитные конфликты трижды. В первый раз — в 1991—1992 годах, когда после распада Советского Союза прошла волна самоопределения отдельных регионов. Второй — в 2004 году, после «революции роз», и третий — в 2008-м, когда началась «августовская война». Тогда на стороне Южной Осетии в военном конфликте выступила Россия — ее армия вошла на территорию Грузии. Жители Эргнети были вынуждены бежать. По словам местных, были сожжены 160 из 267 домов, 12 человек погибли.

Мы продолжаем проект «Люди на границе». Журналисты TUT.BY Леша Судников и Сева Зарубин съездили в Эргнети, где побывали в местном музее войны, сняли забор у разделительной линии и поговорили с местными про войну, Россию и надежду на мир. Мы пытались попасть и в село с другой стороны, но в посещении деревни у разделительной линии со стороны Южной Осетии нам отказали.

TUT.BY не ставит целью занять какую-либо позицию в конфликте. В проекте «Люди на границе» мы рассказываем о людях, которые живут в приграничных регионах (в данном случае — у разделительной линии) по всему миру.

 
 
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