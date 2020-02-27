«Мы не удержали этот хрупкий мир». Фильм TUT.BY о селе на линии Грузии и Южной Осетии

Источник материала: Tut.by

Эргнети — село у самой разделительной линии Грузии и региона Южная Осетия. До главного южноосетинского города Цхинвали отсюда меньше километра (его даже видно с края деревни). Нестабильная ситуация в регионе перерастала в кровопролитные конфликты трижды. В первый раз — в 1991—1992 годах, когда после распада Советского Союза прошла волна самоопределения отдельных регионов. Второй — в 2004 году, после «революции роз», и третий — в 2008-м, когда началась «августовская война». Тогда на стороне Южной Осетии в военном конфликте выступила Россия — ее армия вошла на территорию Грузии. Жители Эргнети были вынуждены бежать. По словам местных, были сожжены 160 из 267 домов, 12 человек погибли.

Мы продолжаем проект «Люди на границе» . Журналисты TUT.BY Леша Судников и Сева Зарубин съездили в Эргнети, где побывали в местном музее войны, сняли забор у разделительной линии и поговорили с местными про войну, Россию и надежду на мир. Мы пытались попасть и в село с другой стороны, но в посещении деревни у разделительной линии со стороны Южной Осетии нам отказали.

TUT.BY не ставит целью занять какую-либо позицию в конфликте. В проекте «Люди на границе» мы рассказываем о людях, которые живут в приграничных регионах (в данном случае — у разделительной линии) по всему миру.