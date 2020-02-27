Wizz Air отменяет рейсы в Италию, итальянская железная дорога возвращает деньги за билеты

Источник материала: Tut.by

Коронавирус вносит изменения в планы путешественников. Один из самых популярных лоукостов Wizz Air начал отменять рейсы в Италию, а итальянская железная дорога заявила, что готова вернуть деньги за купленные билеты.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На 27 февраля в Италии зафиксировано 528 случаев заражения коронавирусом, 14 летальных исходов и 40 выздоровевших. Эту информацию дает онлайн-сервис исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США), который отслеживает распространение коронавируса по всей планете.

На итальянских сайтах уже появилась полная информация об умерших: это люди от 62 лет и старше, у многих были хронические заболевания, у одной из женщин — рак. Эти данные некоторые пользователи социальных сетей приводят как аргумент того, что не нужно поддаваться панике и менять свои планы на отдых.

Тем не менее известный лоукост Wizz Air начал отменять рейсы в Италию. Несмотря на то, что коронавирус зафиксирован на севере страны, отмена коснулась и других регионов. Например, из Варшавы с 10 марта и по 4 апреля невозможно купить билеты в Рим, с 11 марта отменяются рейсы в южный Бари, улететь в Неаполь можно лишь с 3 апреля. Что же касается северной части, то улететь в Болонью можно с 4 апреля, с 9-го марта прекращаются рейсы в Милан, билеты в Турин невозможно купить с 1 марта.

Те, кто планировал полететь Wizz Air из Вильнюса в Милан, не смогут воспользоваться этим маршрутом с 12 марта по 2 апреля. Авиакомпания уже стала высылать пассажирам письма с сообщением об отмене рейсов и предложением заменить рейс на другой или возвратить деньги. Что же касается «Белавиа» и Ryanair, они работают в штатном режиме, рейсы в Италию пока не отменяются.

А в это время итальянская железная дорога сообщила, что будет возвращать деньги за купленные билеты тем, кто отменил поездку. Связаться с Trenitalia нужно до 1 марта. Деньги вернут тем, кто приобрел билеты до 23 февраля. О возможности возврата заявили и железнодорожная компания Italo.

Минздрав и Минспорта и туризма просят белорусов временно воздержаться от поездок не только в Италию, но и Китай, Южную Корею и Иран.