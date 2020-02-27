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Wizz Air отменяет рейсы в Италию, итальянская железная дорога возвращает деньги за билеты
27.02.2020 17:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Коронавирус вносит изменения в планы путешественников. Один из самых популярных лоукостов Wizz Air начал отменять рейсы в Италию, а итальянская железная дорога заявила, что готова вернуть деньги за купленные билеты.
На 27 февраля в Италии зафиксировано 528 случаев заражения коронавирусом, 14 летальных исходов и 40 выздоровевших. Эту информацию дает
На итальянских сайтах уже появилась полная информация об умерших: это люди от 62 лет и старше, у многих были хронические заболевания, у одной из женщин — рак. Эти данные некоторые пользователи социальных сетей приводят как аргумент того, что не нужно поддаваться панике и менять свои планы на отдых.
Тем не менее известный лоукост Wizz Air начал отменять рейсы в Италию. Несмотря на то, что коронавирус зафиксирован на севере страны, отмена коснулась и других регионов. Например, из Варшавы с 10 марта и по 4 апреля невозможно купить билеты в Рим, с 11 марта отменяются рейсы в южный Бари, улететь в Неаполь можно лишь с 3 апреля. Что же касается северной части, то улететь в Болонью можно с 4 апреля, с 9-го марта прекращаются рейсы в Милан, билеты в Турин невозможно купить с 1 марта.
Те, кто планировал полететь Wizz Air из Вильнюса в Милан, не смогут воспользоваться этим маршрутом с 12 марта по 2 апреля. Авиакомпания уже стала высылать пассажирам письма с сообщением об отмене рейсов и предложением заменить рейс на другой или возвратить деньги. Что же касается «Белавиа» и Ryanair, они работают в штатном режиме, рейсы в Италию пока не отменяются.
А в это время итальянская железная дорога сообщила, что
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Один из самых популярных лоукостов Wizz Air начал отменять рейсы в Италию, а итальянская железная дорога заявила, что готова вернуть деньги за купленные билеты.
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