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Пионеры III тысячелетия

27.02.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Пионеры во все времена были образцом для подражания и примером младшему поколению. Они умеют не только помочь людям преклонного возраста, собрать вторсырье или защитить слабого. Они – активные участники различных мероприятий и акций. Умение вести за собой – отличительная черта лидеров пионерской организации.

Пионеры III тысячелетия

Самые боевые и целеустремлённые собрались недавно на базе средней школы №1 райцентра. Районный этап областного пионерского фестиваля-конкурса «Пионеры III тысячелетия» объединил под одной крышей ребят в красно-зелёных галстуках из восьми учреждений образования района.
Необычное по своему содержанию мероприятие включало несколько номинаций: «Плац-концерт», «Флаг-шоу», смотр-конкурс команд поддержки «Пионерские искры» сочетал чирлидинг-шоу, гимнастику и акробатику.

Пионеры III тысячелетия

Под русско- и белорусскоязычные фонограммы с использованием символики БРПО и Беларуси школьники устроили в спортивном зале настоящие плац-выступления. В пионерской парадной форме слаженно и чётко в составе команд маршировали ребята. Разнообразие перестроений и элементов демонстрировали неплохую строевую подготовку мальчишек и девчонок.
Ленты, ткани, флаги, использование национального орнамента и мажореток создавало соответствующее настроение. И это всё под скандирование речёвок, девизов, кричалок. Нелегко было жюри определить победителей.
В смотре-конкурсе «Плац-концерт» второе место разделили команды «Искорки» Чашникской гимназии и «Фортуна» Кащинской средней школы. На третьем месте расположилась команда «Лидеры» Краснолукской детского сада-средней школы.

Пионеры III тысячелетия

В «Флаг-шоу» жюри присудило первое место пионерам команды «Патриоты» из средней школы №2 г. Новолукомля. Девочки из команды «Чашнічаначкі» СШ №4 райцентра заняли второе место, а «Позитив» из Иванской ДССШ – третье.
В смотре-конкурсе команд поддержки «Пионерские искры» участвовали всего две команды, они и разделили между собой призовые места. На первом месте «Импульс» средней школы №1 г. Чашники, на втором – «Зажигай!» базовой школы.

Пионеры III тысячелетия

Победители и призёры районного этапа областного пионерского фестиваля-конкурса «Пионеры III тысячелетия» награждены грамотами отдела по образованию Чашникского райисполкома и сладкими подарками от районной организации РОО «Белая Русь» и районного комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодёжи».
Пионеры III тысячелетия к делам на благо Родины, к добру и справедливости готовы!

Екатерина БУРАК.

 
 
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Пионеры во все времена были образцом для подражания и примером младшему поколению. Они умеют не только помочь людям преклонного возраста,
 
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