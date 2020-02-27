В пинской многоэтажке пригрозили разбросать приманки с ядом для «вездегадящих питомцев»

Источник материала: Tut.by

В феврале в подъезде пинской многоэтажки появилось сообщение о том, что с 24 числа по лестничным площадкам будут регулярно раскладываться приманки с ядом. Таким образом автор обращения решил бороться с «вездегадящими питомцами» соседей.



Фото читателя

Фотографию объявления, которое вывесили в подъезде дома № 18 на улице Савича в Пинске, прислал читатель. Он рассказал TUT.BY, что сам домашних животных в квартире не держит, но беспокоится за соседских питомцев.

«Уважаемые владельцы живности, которая регулярно требует выгула на улице, — говорилось в сообщении, — С 24 февраля 2020 года будут регулярно выкладываться приманки с ядом для ваших голодных и вездегадящих питомцев! Убедительная просьба доводить своих подопечных до улицы на руках или на поводке».

По словам читателя, объявление появилось на информационной доске несколько дней назад. Потом его сняли, но через некоторое время вернули на место. При этом с 24 февраля обещанных приманок жильцы дома не замечали ни в подъезде, ни возле дома.

За комментарием мы обратились в ЖСПК № 192, к которому относится дом. Председатель кооператива Татьяна Середич рассказала, что видела размещенное обращение, но кто его повесил, не знает:

— Объявление появилось внезапно после того, как у нас на этаже кто-то не убрал за своей собакой. Предполагаю, что кто-то из жильцов решил проявить инициативу.

Вопрос ответственного отношения к содержанию домашних животных, по словам Татьяны Середич, в подъезде стоит остро. Случай с собакой, которая не добежала до улицы, не единственный. При этом найти хозяина, который не убрал за своим питомцем, сложно — в подъезде нет камер видеонаблюдения.

— Приманок я никаких не видела. Думаю, что это просто такой странный призыв к соседям быть аккуратными со своими домашними животными, — рассказала председатель ЖСПК.

Напомним, что за нарушение правил содержания домашних животных владельцу собаки или кошки грозит предупреждение или до 15 базовых величин штрафа (405 рублей).

За жестокое обращение с животными, повлекшее гибель или увечье, предусмотрен административный арест или от 10 до 30 базовых штрафа (от 270 до 810 рублей). Те же действия, совершенные из хулиганских, корыстных побуждений, либо в присутствии заведомо малолетнего, могут послужить поводом для возбуждения уголовного дела. Санкция статьи 339−1 предусматривает общественные или исправительные работы, штраф или арест. Если преступление было совершено повторно, либо группой лиц — арест, ограничение или лишение свободы на срок до года.