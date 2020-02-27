И блинов поели, и чучело сожгли: как прошел масленичный «широкий четверг» в ТЦСОН

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Четвертый день Масленицы также называют «разгулом», и активные пенсионеры, посещающие кружки территориального центра, только лишний раз это подтвердили. Не по годам бодрые бабушки и пели, и хороводы водили, и суженого искали. Не забыли и про традиционные развлечения «разгульного четверга»: танцевальная «схватка» стенка на стенку и катание на санях. Последнее, конечно, стало возможным лишь благодаря богатому воображению, но какая разница, если всем было весело, верно?

Закончился праздник традиционным сжиганием чучела Зимы и, конечно же, поеданием блинов. Хватило всем!

Подробнее читайте в одном из будущих номеров газеты «Адзінства».

Мария КУРЧЕНОК, фото автора