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БНТУ переводят на индивидуальную программу обучения. Именно там учится студент, у которого выявили коронавирус

28.02.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Коронавирус выявили у студента БНТУ. И весь вуз переводят на индивидулаьную программу обучения. Об этом сегодня сообщил журналистам министр здравоохранения сообщил Владимир Караник.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Вуз, в котором мы выявили носительство вируса, переводится на индивидуальную программу обучения и мы разобщаем потоки пациентов, — сказал министр здравоохранения.

Напомним, 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Студент прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.

Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV.

(Будет дополнено)

 
 
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Коронавирус выявили у студента БНТУ. Об этом сегодня журналистам министр здравоохранения сообщил Владимир Караник.
 
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