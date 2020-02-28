|
БНТУ переводят на индивидуальную программу обучения. Именно там учится студент, у которого выявили коронавирус
28.02.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Коронавирус выявили у студента БНТУ. И весь вуз переводят на индивидулаьную программу обучения. Об этом сегодня сообщил журналистам министр здравоохранения сообщил Владимир Караник.
— Вуз, в котором мы выявили носительство вируса, переводится на индивидуальную программу обучения и мы разобщаем потоки пациентов, — сказал министр здравоохранения.
Напомним, 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии,
Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV.
(Будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БНТУ переводят на индивидуальную программу обучения. Именно там учится студент, у которого выявили коронавирус
Коронавирус выявили у студента БНТУ. Об этом сегодня журналистам министр здравоохранения сообщил Владимир Караник.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)