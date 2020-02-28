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Встречаем весну (пока - дождем и мокрым снегом). Погода в Гродно в выходные

28.02.2020 10:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вот и конец зимы, которая климатически в Беларуси так и не наступила. Но по календарю ведь была! И даже прощаться она с нами собирается по-зимнему — снегом. В целом в Гродно по прогнозу на ближайшую неделю будет теплее с каждым днем, хотя и пасмурно, а еще — ветрено.


Фото: @banifacyj, instagram.com

Сегодня, 28 февраля, будет ветрено и до +4 °С, к вечеру — около нуля.

В субботу прогнозируют от 0 до +7 °С, утром — мокрый снег.

В воскресенье, 1 марта, ожидается до +8 °С, но будет по-прежнему пасмурно, целый день дождь.

Несмотря ни на что, хороших вам выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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Вот и конец зимы, которая климатически в Беларуси так и не наступила. Но по календарю ведь была! И даже прощаться она с нами собирается по-зимнему.
 
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