Встречаем весну (пока - дождем и мокрым снегом). Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

Вот и конец зимы, которая климатически в Беларуси так и не наступила. Но по календарю ведь была! И даже прощаться она с нами собирается по-зимнему — снегом. В целом в Гродно по прогнозу на ближайшую неделю будет теплее с каждым днем, хотя и пасмурно, а еще — ветрено.



Фото: @banifacyj, instagram.com

Сегодня, 28 февраля, будет ветрено и до +4 °С, к вечеру — около нуля.

В субботу прогнозируют от 0 до +7 °С, утром — мокрый снег.

В воскресенье, 1 марта, ожидается до +8 °С, но будет по-прежнему пасмурно, целый день дождь.

Несмотря ни на что, хороших вам выходных!

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