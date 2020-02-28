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Студент с коронавирусом снимал квартиру. Глава Минздрава - о первом случае вируса в Беларуси

28.02.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Студент из Ирана, у которого нашли коронавирус, снимал квартиру и не жил в общежитии. Министр здравоохранения Владимир Караник сообщил подробности по поводу первого случая коронавируса в Беларуси.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Уже 26 февраля мы фиксировали резкий рост заболевших в Иране, и приняли решение отнести эту страну к стране с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, — заявил журналистам сегодня министр здравоохранения Владимир Караник. —  И было дано указание провести активное выявление и обследование всех граждан Ирана, которые въехали в Беларусь после 20 февраля. Один из студентов был вызван в 33-ю поликлинику, на момент осмотра жалоб не предъявлял, но медработников смутила небольшая температура 37,3 и покраснение в горле. Он был доставлен в инфекционную больницу, где у него взяли мазки и подтвердилось наличие семейства коронавирусов. Сейчас мы уточняем, насколько это эпидемиологически важно, но мы сразу же, демонстрируя свою открытость и последовательность, информировали об этом общественность и ВОЗ. Студенты совместно с ним проживающие, а он проживал на квартире, госпитализированы для медицинского наблюдения. Состояние [студента с коронавирусом] абсолютно удовлетворительное, температура 37,4, выше она не поднимается.

Студенты, с которыми учился заболевший из Ирана, под медицинским наблюдением.

Напомним, 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Студент прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.

Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV.

 
 
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Студент из Ирана, у которого нашли коронавирус, снимал квартиру и не жил в общежитии. Министр здравоохранения Владимир Караник сообщил подробности по поводу...
 
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