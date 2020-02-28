Сегодня в республике проходит единый день безопасности дорожного движения

Источник материала: Радзiма

«Скажи равнодушию нет!» — так звучит девиз единого дня безопасности дорожного движения, который пройдет по всей республике 28 февраля и будет направлен на профилактику происшествий, участники которых оставляют место ДТП.

«Нередко имеют место случаи, когда водитель, совершив ДТП, оставляет в беде пострадавшего человека, лишая тем самым его, возможно, последнего шанса на выживание, — объясняет старший госавтоинспектор ОГАИ Глусского РОВД Максим СИЛИЧ. — Когда читаешь сводки о ДТП со скрывшимися водителями и заключения судебно-медицинских экспертиз, где сказано, что при своевременном оказании первой медицинской помощи смерти удалось бы избежать, трудно объяснить действия виновника, не оставившего беспомощному пострадавшему ни одного шанса выжить. Здесь речь идет уже о двух преступлениях. За заведомое оставление пострадавшего в опасном для жизни состоянии водителю может грозить наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или лишения свободы на срок до 3 лет (статья 159 «Оставление в опасности» (ч. 3) Уголовного кодекса Республики Беларусь)».

Личности водителей, скрывшихся с места ДТП, как правило, устанавливаются, утверждает Максим Силич, и в основном это происходит в первые три — семь дней. К примеру, 6 февраля в Могилёве водитель совершил наезд на человека, переходившего проезжую часть. Пешеход был госпитализирован с травмами. Водитель с места ДТП скрылся, но через 20 минут был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Бывает, однако, что на розыск понадобится и полгода, год. Но рано или поздно виновного всё же находят, и тогда он отвечает за содеянное по всей строгости закона.

Максим Силич объясняет и еще один момент: если водитель остается на месте аварии, у него больше шансов доказать свою невиновность, ведь зачастую оказывается, что у водителя не было ни физической, ни технической возможности остановиться.

Какие же правильные действия? Правила обязывают водителя-участника ДТП немедленно остановиться и остаться на месте происшествия, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, принять меры по оказанию доврачебной медицинской помощи потерпевшему и вызвать скорую помощь, а если это невозможно, доставить потерпевшего в больницу. Записать контактные данные очевидцев ДТП, сообщить о случившемся в органы внутренних дел и ожидать прибытия сотрудников ГАИ. Ни в коем случае не употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво до освидетельствования.

Максим Силич отмечает, что значительную помощь в раскрытии преступлений и поиске скрывшихся водителей оказывают сознательные граждане, чьи отзывчивость и неравнодушие к чужой беде позволяют установить реальную картину дорожно-транспортного происшествия и в дальнейшем выявить виновников случившегося. Именно поэтому Госавтоинспекция призывает всех не оставаться равнодушными и безучастными. О любых фактах противоправных действий на дороге, в том числе о случаях, когда водитель скрылся с места происшествия, можно круглосуточно сообщать в дежурную часть ГАИ или по телефону 102. Именно ваш звонок, возможно, поможет предотвратить очередную трагедию на дороге.