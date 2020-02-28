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В марте, как в апреле: синоптики рассказали о погоде в выходные и первую неделю весны

28.02.2020 11:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные ожидается облачная с прояснениями погода. Аномально теплую зиму сменит, похоже, такой же теплый март. По крайней мере, в первые его дни столбики термометров покажут температуру, больше характерную для первой недели апреля, сообщает Белгидромет.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу, 29 февраля, местами возможны небольшие осадки, в основном снег, мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −1… 7ºС, максимальная днем +1… 7ºС.

1 марта будет преобладать облачная погода. Ночью преимущественно по западной половине, утром и днем на большей части территории республики пройдут осадки, мокрый снег и дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −4… +3°С, максимальная днем +3… 9°С.

В первую рабочую неделю марта прогнозируют теплую с осадками погоду. По югу в дневные часы столбики термометров будут подниматься до +10…13ºС. И хотя в Беларуси март считается еще зимним месяцем, такой температурный фон соответствует первой декаде апреля.

 
 
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Как указывают специалисты, такой аномально теплой зимы не было за более чем 150 летний период метеонаблюдений.
 
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