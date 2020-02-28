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В Барановичах украли почти 400 метров рельсов весом около 38 тонн
28.02.2020 11:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Неизвестные похитили более 387 метров рельсов, сообщает
Сообщение о краже в милицию поступило от работников железной дороги. Хищение было совершено в период с 20 по 27 февраля. Рельсы срезали и по частям вывезли с объездного участка железнодорожного пути Разводово — Сухарепщина недалеко от садоводческого товарищества «Путеец».
Предварительный размер ущерба, причиненного Барановичской дистанции пути, — около 40 тысяч рублей.
СК возбудил уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц. Санкция статьи предусматривает штраф, арест, исправработы, до четырех лет ограничения или лишения свободы.
Личности подозреваемых пока не установлены.
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Рельсы срезали недалеко от садового товарищества «Путеец».
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