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Из деканата позвонили в 4 утра. Поговорили со студентами, которых госпитализировали из-за коронавируса
28.02.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У студента БНТУ выявили коронавирусную инфекцию — это первый случай заболевания в Беларуси. Ранним утром 28 февраля его одногруппников, с которыми он был в контакте, экстренно госпитализировали для обследования. TUT.BY отыскал этих студентов.
Коронавирус 2019-nCoV
Как
— Он был доставлен в инфекционную больницу, где у него взяли мазки, и подтвердилось наличие семейства коронавирусов. Сейчас мы уточняем, насколько это эпидемиологически важно, но мы сразу же, демонстрируя свою открытость и последовательность, информировали об этом общественность и ВОЗ. Студенты, совместно с ним проживающие, а он проживал на квартире, госпитализированы для медицинского наблюдения. Состояние [студента с коронавирусом] абсолютно удовлетворительное, температура 37,4, выше она не поднимается.
Как оказалось, с утра 28 февраля госпитализируют всех ребят, с которыми заболевший учился в одной группе.
Часть из них проживает в общежитии № 3 на проспекте Независимости, рядом с главным корпусом БНТУ. Ранним утром туда подъехали скорые, в комнаты зашли врачи в масках и костюмах, сказали собираться, рассказывает Даниил. Его забрали в госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны в Боровлянах. Там, говорит студент, сейчас очень много людей.
Егор живет в Жодино. Ночью и ранним утром на телефон ему поступили два звонка из деканата факультета — в 04.12 и 06.49. Специалисты университета попросили его никуда не выходить. Сейчас он ожидает, когда за ним приедут врачи и отвезут в боровлянский госпиталь.
— До конца не понимаю, что сейчас происходит. Но ситуация пугает, — растерянно говорит Егор. Обещает, что расскажет обо всем более подробно, когда придет в себя. Пока состояние у парня очень нервное.
Среди тех, кого увезли в больницу, и один из преподавателей энергетического факультета БНТУ. Эту информацию TUT.BY подтвердили в деканате. Преподавателя, уточнили, увезли на проверку.
— Студент сдавал экзамен этому преподавателю. Это была пересдача, — сообщил декан Евгений Пономаренко. — Подозрений (на коронавирус. — Прим. TUT.BY) пока нет, но анализы у него будут брать.
Преподаватель, уточнил декан, чувствует себя хорошо. Его, как и некоторых студентов, увезли в госпиталь в Боровляны.
— А что с другими преподавателями, студентами?
— Мы работаем в штатном режиме.
В госпитале ветеранов ВОВ прокомментировать ситуацию отказались, посоветовали обратиться в пресс-службу Министерства здравоохранения.
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Из деканата позвонили в 4 утра. Поговорили со студентами, которых госпитализировали из-за коронавируса
С раннего утра 28 февраля одногруппников, с которыми студент был в контакте, экстренно госпитализировали для обследования.
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