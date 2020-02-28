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Из деканата позвонили в 4 утра. Поговорили со студентами, которых госпитализировали из-за коронавируса

28.02.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У студента БНТУ выявили коронавирусную инфекцию — это первый случай заболевания в Беларуси. Ранним утром 28 февраля его одногруппников, с которыми он был в контакте, экстренно госпитализировали для обследования. TUT.BY отыскал этих студентов.


Фото прислали читатели TUT.BY

Коронавирус 2019-nCoV выявили у студента из Ирана, который учится на механико-технологическом факультете БНТУ. По словам его однокурсников, тот приехал в Беларусь в субботу 22 февраля — как раз после того, как в Иране была зафиксирована вспышка коронавируса.

Как рассказал утром 28 февраля министр здравоохранения Владимир Караник, иностранного студента вызвали в 33-ю поликлинику, на момент осмотра жалоб он не предъявлял, но медработников смутила небольшая температура 37,3 и покраснение в горле.

— Он был доставлен в инфекционную больницу, где у него взяли мазки, и подтвердилось наличие семейства коронавирусов. Сейчас мы уточняем, насколько это эпидемиологически важно, но мы сразу же, демонстрируя свою открытость и последовательность, информировали об этом общественность и ВОЗ. Студенты, совместно с ним проживающие, а он проживал на квартире, госпитализированы для медицинского наблюдения. Состояние [студента с коронавирусом] абсолютно удовлетворительное, температура 37,4, выше она не поднимается.

Как оказалось, с утра 28 февраля госпитализируют всех ребят, с которыми заболевший учился в одной группе.

Часть из них проживает в общежитии № 3 на проспекте Независимости, рядом с главным корпусом БНТУ. Ранним утром туда подъехали скорые, в комнаты зашли врачи в масках и костюмах, сказали собираться, рассказывает Даниил. Его забрали в госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны в Боровлянах. Там, говорит студент, сейчас очень много людей.


В общежитии БНТУ № 3. Фото прислали читатели TUT.BY

Егор живет в Жодино. Ночью и ранним утром на телефон ему поступили два звонка из деканата факультета — в 04.12 и 06.49. Специалисты университета попросили его никуда не выходить. Сейчас он ожидает, когда за ним приедут врачи и отвезут в боровлянский госпиталь.

— До конца не понимаю, что сейчас происходит. Но ситуация пугает, — растерянно говорит Егор. Обещает, что расскажет обо всем более подробно, когда придет в себя. Пока состояние у парня очень нервное.

Среди тех, кого увезли в больницу, и один из преподавателей энергетического факультета БНТУ. Эту информацию TUT.BY подтвердили в деканате. Преподавателя, уточнили, увезли на проверку.

— Студент сдавал экзамен этому преподавателю. Это была пересдача, — сообщил декан Евгений Пономаренко. — Подозрений (на коронавирус. — Прим. TUT.BY) пока нет, но анализы у него будут брать.

Преподаватель, уточнил декан, чувствует себя хорошо. Его, как и некоторых студентов, увезли в госпиталь в Боровляны.

— А что с другими преподавателями, студентами?

— Мы работаем в штатном режиме.

В госпитале ветеранов ВОВ прокомментировать ситуацию отказались, посоветовали обратиться в пресс-службу Министерства здравоохранения.

 
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С раннего утра 28 февраля одногруппников, с которыми студент был в контакте, экстренно госпитализировали для обследования.
 
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