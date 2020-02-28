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ВСТРЕЧА С ВОИНАМИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМИ 60 ОТДЕЛЬНОГО ПОЛКА СВЯЗИ

28.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Гайдук Сергей Федорович из семьи кадрового офицера, участника Великой Отечественной войны. Военная биография его непроста: командир взвода, начальник узла связи, после 3-х тяжелых афганских года на узле связи главного военного советника, помощник начальника штаба по ЗАС полка связи. Выйдя на заслуженный отдых, Сергей Федорович ведет активную общественную работу: более 20 лет является членом Совета ветеранов войны в Афганистане, председательствует в Совете ветеранов полка,участвует в патриотическом воспитании учащихся учреждений образования г. Борисова.

Еще один наш сослуживец – Мельник Александр Михайлович. Службу в армии с тех пор, как стал воспитанником военного оркестра, не прерывал. Отслужив срочную, отучился на прапорщика, позже был направлен исполнять интернациональный долг. С группой военнослужащих Александр Михайлович прикрывал отход разведчиков, будучи раненым, не покинул поле боя, за этот был награжден орденом «Красной звезды». Сегодня он не только артист оркестра полка связи. Александр Михайлович – председатель Жодинского городского отделения общественной организации «Белорусский Союз ветеранов войны в Афганистане».

Юрий Петрович Тышук – человек-праздник, человек-оркестр. В его биографии есть страницы обычной жизни: окончил музыкальную школу, Брестское музыкальное училище, военно-дирижерский факультет при Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, преподаватель детской музыкальной школы. Военное прошлое и настоящее Юрия Петровича более насыщенное: военный дирижер мотострелкового полка, позже десантно-штурмовой бригады, военный дирижер Борисовского гарнизона, артист оркестра – такой военной судьбе может позавидовать каждый.

Являясь военным дирижером 56 десантно-штурмовой бригады, во время прохождения военной службы в Афганистане мог спокойно заниматься изучением с личным составом строевых маршей и патриотических песен, но сам вызвался выполнять более серьезные задания. Он сопровождал колонны в составе отряда обеспечения движения, успевая в конце рейда, прибыть одним из первых и вместе с оркестром встретить личный состав торжественным маршем.

Такие люди, прошедшие войну, продолжающие активно жить и работать, участвовать в нравственном и патриотическом воспитании молодежи, заслуживают уважения. Коллектив 60 отдельного полка связи желает воинам-интернационалистам как можно дольше оставаться в строю. Служить для новых поколений примером мужества, стойкости и бодрости духа.

Коллектив 60 отдельного полка связи

фото капитана А.П. Нищеретовой, капитана Л.В. Лайковой

 
 
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Накануне 31-годовщины со Дня вывода советских войск из Афганистана в 60 отдельном полку связи прошла торжественная встреча с однополчанами, участниками тех событий...
 
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