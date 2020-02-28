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В Беларуси утвержден график ЦТ: первый тест абитуриенты будут сдавать 13 июня
28.02.2020 11:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси утвержден график централизованного тестирования. Вступительная кампания в этом году начнется с тестов по белорусскому и русскому языкам. Соответствующее постановление
График проведения централизованного тестирования
Резервные дни проведения централизованного тестирования
В постановлении содержится перечень учреждений образования, определенных пунктами регистрации для прохождения ЦТ, в том числе в резервные дни, а также пунктами проведения ЦТ. В резервные дни ЦТ будет проводиться в Белорусском государственном университете.
Время работы пунктов регистрации – с 9.00 до 19.00, в субботние дни (2 и 30 мая) – с 9.00 до 18.00. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно с 30 июня по 5 июля.
Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, – 11.00.
Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 12 июля, в БГУ (резервные дни) – с 15 июля.
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В Беларуси утвержден график централизованного тестирования. Вступительная кампания в этом году начнется с тестов по белорусскому и русскому языкам.
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