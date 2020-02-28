В Беларуси утвержден график ЦТ: первый тест абитуриенты будут сдавать 13 июня

Источник материала: Tut.by

В Беларуси утвержден график централизованного тестирования. Вступительная кампания в этом году начнется с тестов по белорусскому и русскому языкам. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

График проведения централизованного тестирования

Белорусский язык 13 июня, субботу Русский язык 15 июня, понедельник Обществоведение 17 июня, среда Математика 19 июня, пятница Биология 21 июня, воскресенье Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) 23 июня, вторник Химия 25 июня, четверг Физика 27 июня, суббота История Беларуси 29 июня, понедельник География 1 июля, среда Всемирная история (новейшее время) 4 июля, суббота

Резервные дни проведения централизованного тестирования

Белорусский и русский языки 8 и 10 июля Обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история новейшего времени 8 и 12 июля

В постановлении содержится перечень учреждений образования, определенных пунктами регистрации для прохождения ЦТ, в том числе в резервные дни, а также пунктами проведения ЦТ. В резервные дни ЦТ будет проводиться в Белорусском государственном университете.

Время работы пунктов регистрации – с 9.00 до 19.00, в субботние дни (2 и 30 мая) – с 9.00 до 18.00. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно с 30 июня по 5 июля.

Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, – 11.00.

Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 12 июля, в БГУ (резервные дни) – с 15 июля.