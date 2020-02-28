ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Про секс со мной никто не говорил». Молодая мама рассказала, как забеременела в 14 лет

28.02.2020 12:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сейчас маленькой Ксюше 7 лет, она первоклассница. Бессонные ночи, пеленки-распашонки, график школа-ребенок-школа, слезы мамы и злость папы позади. Как и ранний брак Инны Писаренко. Сейчас девушке 21, она разведена и воспитывает малышку. Инна признается: увидев две полоски на тесте, резко пришлось повзрослеть, чтобы не слышать фразу «какая-то глупая малая». «Малая» выстояла — не без помощи родителей, конечно, — и решила честно рассказать о беременности в 14 лет.


Инна Писаренко забеременела в 9-ом классе.

Перед встречей Инна Писаренко предупреждает по телефону: это не будет одой ранней беременности, она не собирается агитировать девочек рожать в 14−15 лет. Это рассказ о другом. О том, как принять важный шаг между абортом и «конечно, рожать», как рассказать родителям о беременности и почему она почти простила бывшего мужа за фразу «не успел привыкнуть к ребенку», в тот момент, когда помощь молодого папы была так необходима. А потом добавляет: вдруг это текст попадется на глаза другим девочкам, они прочтут и задумаются, стоит ли становиться мамой, когда тебе всего 15?

Инна оптимист по жизни, поэтому рассказывает о себе весело, с улыбкой, без обвинений себя и окружающих, что все сложилось так, как сложилось. В ее глазах слезы появляются дважды — от радости, когда речь заходит о маленькой Ксюше.

— В 9-м классе, прямо в сентябре, у меня случилась задержка. Сделала тест, и две полоски. Страх, непонятные ощущения, что дальше? Позвонила отцу ребенка, в ответ: «Я тебе перезвоню, мне очень тяжело». Набрал через полчаса — поговорили, поняли, что тянуть некуда, пора говорить родителям, — вспоминает Инна Писаренко.

На тот момент Инне было 14 лет, ее парню 16. Молодые люди познакомились во ВКонтакте, Влад из Жодино, Инна из Червеня. Встретились в Минске и завязались отношения. По словам девушки, родители были в курсе, что у дочки есть молодой человек, правда не знали, насколько эти отношения зашли далеко.

«Пока одноклассники сдавали экзамены, я рожала»

— Срок беременности был маленький, всего две недели, и в теории я задумывалась над абортом. Но почему-то самый большой страх на тот момент был, если сделаю аборт, могу вообще остаться без детей. Решила рожать, мама бесконечно плакала, папа злился — но в итоге они меня поддержали. Уже когда мы с Владом заговорили о браке, сказали: «Живите, дети, чего уж тут поделаешь», — улыбается Инна.

Инна за время нашего разговора не раз повторяет, что у нее «хорошая и дружная семья», родители ей бесконечно доверяли. Но было одно «но».

— Про секс со мной никто не говорил. Родители вкладывали: мужчина должен быть один на всю жизнь, а интимная жизнь после свадьбы. Я как-то пошла не по той стезе… Конечно, в школу приходил гинеколог, говорил про менструации, что презерватив защищает от венерических заболеваний — и все. На тот момент мой детский мозг не понимал, что я могу забеременеть. Изменилось ли что-нибудь, если бы со мной говорили о сексе? Не знаю, возможно. Только после моей беременности в школах Червеня стали проводить уроки полового воспитания, — отмечает Инна.


Инна мечтала стать юристом, но после рождения дочки планы поменялись. Сейчас молодая мама работает продавцом.

Первые месяцы беременности не изменили кардинально жизнь Инны и Влада. Девушка продолжала ходить в школу, жить с родителями, а парень учился в колледже в родном Жодино и тоже жил с папой и мамой. Пара встречалась по выходным. Наша героиня уверяет: с учителями никаких проблем не возникло, с проверками домой никто не приходил, на учет не ставил. Единственный момент — на медицинской карточке будущей мамы было написано СОП. Для себя Инна это объясняет тем, что ей было 14, брак не был зарегистрирован.

— Нас вызвала милиция, опросила и отпустила. Может, потому что мы собирались жениться, были такими счастливыми! В общем, никакой уголовной ответственности для Влада не было. Расписались мы в апреле, а когда одноклассники сдавали экзамены, я рожала, — продолжает рассказывать Инна.

«После школы возвращалась домой, сбрасывала рюкзак — и становилась мамой»

— Никогда не думала, что ребенок — это крест, не задавала вопроса, куда катится моя жизнь. Даже с малышом на руках можно закончить школу, получить профессию, был рядом муж, родители. Появилось чувство максимальной ответственности и было стыдно, что кто-то мог сказать: «Какая-то глупая малая. Все делает не так». Поэтому взяла на себя роль взрослой женщины. Читала материалы в интернете, что-то подсказывала мама. В роддоме врач даже говорил другим мамам: «Смотрите, как малая делает, вы тоже сможете», — смеется Инна.

Маленькая Ксюша появилась на свет в мае 2013 года и, по словам молодой мамы, они зажили, как обычная семья. На тот момент муж перебрался в Червень, устроился на работу, а мама Инны, которая стала бабушкой в 38 лет, была опекуном малышки до совершеннолетия зятя. Через три месяца после родов Инна решила вернуться в 10-й класс. В декретный отпуск ушла ее мама.

— Я просыпалась, смотрела, как мелкая [Ксения], и шла на уроки. А уже после школы возвращалась домой, сбрасывала рюкзак — и становилась мамой. Меняла памперс, кормила дочку, играла с ней. Когда Ксюша засыпала, делала уроки.


Инна признается: когда заработала первые деньги в 18 лет, очень собой гордилась.

Если про дочку молодая мама рассказывает с радостью, то о семейной жизни воспоминания не такие радостные.

В 17 Инна развелась. Она считает, что у мужа так и не проснулся отцовский инстинкт. Она запомнила слова, которые Влад не раз бросал в ссоре: «Не успел привыкнуть к ребенку». Даже сейчас Инна на него обижается за редкие встречи с дочкой. Но в то же время понимает: мужу было 16, он хотел проводить время с друзьями и не отдавал отчет тому, что стал главой семьи.

— Был обидно, я плакала ночами, а он гулял. Отношения стали тяжелыми, — добавляет Инна.

Еще до беременности школьница мечтала выучиться в университете на юриста, но после появления дочки планы пришлось менять. Как молодую маму ее освободили от сдачи экзаменов в 9-м и 11-м классе и аттестовали по четвертным оценкам. И дальше нужно было решать, что делать.

Инна выбрала курсы парикмахера в Минске.

— Было очень тяжело быть мамой выходного дня: так скучала по дочке, так грустно было засыпать и не чувствовать ее маленькой ручки у себя в ладошке. Переживала, что Ксюша начнет бабушку называть мамой. Через 9 месяцев учеба закончилась, и я устроилась в Минске парикмахером. Такая гордость была, что могу финансово обеспечить себя и частично дочь! Высшее образование пришлось отложить, нужно было кормить ребенка. На мужа надеяться не могла, перед родителями было стыдно, что содержат мою дочку.

«Мне 21, еще год-два — и буду никому не нужна, стану старой»

Несколько лет Инна каждый день ездила на работу из Червеня в Минск, а год назад решила найти что-то в родном городе. Дочка пошла в первый класс, и маме хотелось быть рядом, помогать с уроками. Сейчас Инна Писаренко работает продавцом и не теряет надежды, что сможет создать еще одну семью. Уже навсегда.

— Трудно найти молодого человека, который захочет взять девушку с ребенком. Друзья говорят, у меня высокие запросы. Да ну! Просто хочется адекватности и хорошего отношения к ребенку. Мне советуют не рассказывать про дочку сразу, но почему? Это же правильно: на первом свидании сообщить молодому человеку, что у меня есть ребенок. Так честно. Задумываюсь: а мне ведь 21 — еще год-два и буду никому не нужна, стану старой, — искренне говорит Инна.


Инна верит, что может создать еще одну семью.

Спустя годы молодая мама, анализируя не раз свою ситуацию и раннее материнство, понимает: ее здорово поддержали родители, поэтому она чаще смеется, вспоминая ранний брак, чем плачет.

— Если вернуть время назад, я бы ничего не меняла: слишком люблю своего ребенка, она такая классная! Всем постоянно рассказываю о дочке. Круто, когда ты молодой, полон энергии, хочешь возвращаться домой, быть быстрее, выше, сильнее. Но есть и отрицательные стороны раннего материнства. Ты все воспринимаешь как ребенок, морально тяжело, хочется идти гулять с мальчиками, а ты уже мама и сидишь дома. Но самое главное — нет образования, — перечисляет девушка. — Если честно, при всем моем позитиве, мне бы не хотелось, чтобы Ксюша повторила мою судьбу. Пусть сперва получит хорошее образование, а там посмотрим. Конечно, буду говорить с ней о половом воспитании. У моих родителей было одно упущение — они очень мне доверяли: «Ты же девочка умная, все хорошо?». Конечно, хорошо! Могла сказать, что иду к подружке, а на самом деле к Владу. Наверное, в тот момент надо было закрыть меня дома и заставить читать книги. И хоть считаю себя классной мамой, не каждая девочка в 15 лет сможет испытать материнский инстинкт. Лучше над этим задуматься.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инна признается: увидев две полоски на тесте, резко пришлось повзрослеть, чтобы не слышать фразу «какая-то глупая малая». «Малая» выстояла - не без помощи родителей,...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси утвержден график ЦТ: первый тест абитуриенты будут сдавать 13 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика