«Про секс со мной никто не говорил». Молодая мама рассказала, как забеременела в 14 лет

Источник материала: Tut.by

Сейчас маленькой Ксюше 7 лет, она первоклассница. Бессонные ночи, пеленки-распашонки, график школа-ребенок-школа, слезы мамы и злость папы позади. Как и ранний брак Инны Писаренко. Сейчас девушке 21, она разведена и воспитывает малышку. Инна признается: увидев две полоски на тесте, резко пришлось повзрослеть, чтобы не слышать фразу «какая-то глупая малая». «Малая» выстояла — не без помощи родителей, конечно, — и решила честно рассказать о беременности в 14 лет.



Инна Писаренко забеременела в 9-ом классе.

Перед встречей Инна Писаренко предупреждает по телефону: это не будет одой ранней беременности, она не собирается агитировать девочек рожать в 14−15 лет. Это рассказ о другом. О том, как принять важный шаг между абортом и «конечно, рожать», как рассказать родителям о беременности и почему она почти простила бывшего мужа за фразу «не успел привыкнуть к ребенку», в тот момент, когда помощь молодого папы была так необходима. А потом добавляет: вдруг это текст попадется на глаза другим девочкам, они прочтут и задумаются, стоит ли становиться мамой, когда тебе всего 15?

Инна оптимист по жизни, поэтому рассказывает о себе весело, с улыбкой, без обвинений себя и окружающих, что все сложилось так, как сложилось. В ее глазах слезы появляются дважды — от радости, когда речь заходит о маленькой Ксюше.

— В 9-м классе, прямо в сентябре, у меня случилась задержка. Сделала тест, и две полоски. Страх, непонятные ощущения, что дальше? Позвонила отцу ребенка, в ответ: «Я тебе перезвоню, мне очень тяжело». Набрал через полчаса — поговорили, поняли, что тянуть некуда, пора говорить родителям, — вспоминает Инна Писаренко.

На тот момент Инне было 14 лет, ее парню 16. Молодые люди познакомились во ВКонтакте, Влад из Жодино, Инна из Червеня. Встретились в Минске и завязались отношения. По словам девушки, родители были в курсе, что у дочки есть молодой человек, правда не знали, насколько эти отношения зашли далеко.

«Пока одноклассники сдавали экзамены, я рожала»

— Срок беременности был маленький, всего две недели, и в теории я задумывалась над абортом. Но почему-то самый большой страх на тот момент был, если сделаю аборт, могу вообще остаться без детей. Решила рожать, мама бесконечно плакала, папа злился — но в итоге они меня поддержали. Уже когда мы с Владом заговорили о браке, сказали: «Живите, дети, чего уж тут поделаешь», — улыбается Инна.

Инна за время нашего разговора не раз повторяет, что у нее «хорошая и дружная семья», родители ей бесконечно доверяли. Но было одно «но».

— Про секс со мной никто не говорил. Родители вкладывали: мужчина должен быть один на всю жизнь, а интимная жизнь после свадьбы. Я как-то пошла не по той стезе… Конечно, в школу приходил гинеколог, говорил про менструации, что презерватив защищает от венерических заболеваний — и все. На тот момент мой детский мозг не понимал, что я могу забеременеть. Изменилось ли что-нибудь, если бы со мной говорили о сексе? Не знаю, возможно. Только после моей беременности в школах Червеня стали проводить уроки полового воспитания, — отмечает Инна.



Инна мечтала стать юристом, но после рождения дочки планы поменялись. Сейчас молодая мама работает продавцом.

Первые месяцы беременности не изменили кардинально жизнь Инны и Влада. Девушка продолжала ходить в школу, жить с родителями, а парень учился в колледже в родном Жодино и тоже жил с папой и мамой. Пара встречалась по выходным. Наша героиня уверяет: с учителями никаких проблем не возникло, с проверками домой никто не приходил, на учет не ставил. Единственный момент — на медицинской карточке будущей мамы было написано СОП. Для себя Инна это объясняет тем, что ей было 14, брак не был зарегистрирован.

— Нас вызвала милиция, опросила и отпустила. Может, потому что мы собирались жениться, были такими счастливыми! В общем, никакой уголовной ответственности для Влада не было. Расписались мы в апреле, а когда одноклассники сдавали экзамены, я рожала, — продолжает рассказывать Инна.

«После школы возвращалась домой, сбрасывала рюкзак — и становилась мамой»

— Никогда не думала, что ребенок — это крест, не задавала вопроса, куда катится моя жизнь. Даже с малышом на руках можно закончить школу, получить профессию, был рядом муж, родители. Появилось чувство максимальной ответственности и было стыдно, что кто-то мог сказать: «Какая-то глупая малая. Все делает не так». Поэтому взяла на себя роль взрослой женщины. Читала материалы в интернете, что-то подсказывала мама. В роддоме врач даже говорил другим мамам: «Смотрите, как малая делает, вы тоже сможете», — смеется Инна.

Маленькая Ксюша появилась на свет в мае 2013 года и, по словам молодой мамы, они зажили, как обычная семья. На тот момент муж перебрался в Червень, устроился на работу, а мама Инны, которая стала бабушкой в 38 лет, была опекуном малышки до совершеннолетия зятя. Через три месяца после родов Инна решила вернуться в 10-й класс. В декретный отпуск ушла ее мама.

— Я просыпалась, смотрела, как мелкая [Ксения], и шла на уроки. А уже после школы возвращалась домой, сбрасывала рюкзак — и становилась мамой. Меняла памперс, кормила дочку, играла с ней. Когда Ксюша засыпала, делала уроки.



Инна признается: когда заработала первые деньги в 18 лет, очень собой гордилась.

Если про дочку молодая мама рассказывает с радостью, то о семейной жизни воспоминания не такие радостные.

В 17 Инна развелась. Она считает, что у мужа так и не проснулся отцовский инстинкт. Она запомнила слова, которые Влад не раз бросал в ссоре: «Не успел привыкнуть к ребенку». Даже сейчас Инна на него обижается за редкие встречи с дочкой. Но в то же время понимает: мужу было 16, он хотел проводить время с друзьями и не отдавал отчет тому, что стал главой семьи.

— Был обидно, я плакала ночами, а он гулял. Отношения стали тяжелыми, — добавляет Инна.

Еще до беременности школьница мечтала выучиться в университете на юриста, но после появления дочки планы пришлось менять. Как молодую маму ее освободили от сдачи экзаменов в 9-м и 11-м классе и аттестовали по четвертным оценкам. И дальше нужно было решать, что делать.

Инна выбрала курсы парикмахера в Минске.

— Было очень тяжело быть мамой выходного дня: так скучала по дочке, так грустно было засыпать и не чувствовать ее маленькой ручки у себя в ладошке. Переживала, что Ксюша начнет бабушку называть мамой. Через 9 месяцев учеба закончилась, и я устроилась в Минске парикмахером. Такая гордость была, что могу финансово обеспечить себя и частично дочь! Высшее образование пришлось отложить, нужно было кормить ребенка. На мужа надеяться не могла, перед родителями было стыдно, что содержат мою дочку.

«Мне 21, еще год-два — и буду никому не нужна, стану старой»

Несколько лет Инна каждый день ездила на работу из Червеня в Минск, а год назад решила найти что-то в родном городе. Дочка пошла в первый класс, и маме хотелось быть рядом, помогать с уроками. Сейчас Инна Писаренко работает продавцом и не теряет надежды, что сможет создать еще одну семью. Уже навсегда.

— Трудно найти молодого человека, который захочет взять девушку с ребенком. Друзья говорят, у меня высокие запросы. Да ну! Просто хочется адекватности и хорошего отношения к ребенку. Мне советуют не рассказывать про дочку сразу, но почему? Это же правильно: на первом свидании сообщить молодому человеку, что у меня есть ребенок. Так честно. Задумываюсь: а мне ведь 21 — еще год-два и буду никому не нужна, стану старой, — искренне говорит Инна.



Инна верит, что может создать еще одну семью.

Спустя годы молодая мама, анализируя не раз свою ситуацию и раннее материнство, понимает: ее здорово поддержали родители, поэтому она чаще смеется, вспоминая ранний брак, чем плачет.

— Если вернуть время назад, я бы ничего не меняла: слишком люблю своего ребенка, она такая классная! Всем постоянно рассказываю о дочке. Круто, когда ты молодой, полон энергии, хочешь возвращаться домой, быть быстрее, выше, сильнее. Но есть и отрицательные стороны раннего материнства. Ты все воспринимаешь как ребенок, морально тяжело, хочется идти гулять с мальчиками, а ты уже мама и сидишь дома. Но самое главное — нет образования, — перечисляет девушка. — Если честно, при всем моем позитиве, мне бы не хотелось, чтобы Ксюша повторила мою судьбу. Пусть сперва получит хорошее образование, а там посмотрим. Конечно, буду говорить с ней о половом воспитании. У моих родителей было одно упущение — они очень мне доверяли: «Ты же девочка умная, все хорошо?». Конечно, хорошо! Могла сказать, что иду к подружке, а на самом деле к Владу. Наверное, в тот момент надо было закрыть меня дома и заставить читать книги. И хоть считаю себя классной мамой, не каждая девочка в 15 лет сможет испытать материнский инстинкт. Лучше над этим задуматься.