«Мой ребенок был полностью прозрачным». Истории родителей недоношенных детей

Источник материала: Tut.by

Представьте, сегодня вы думаете, в какой цвет красить детскую и как ваш ребенок через пару месяцев будет выглядеть вот в этих милых ползунках, а уже завтра вы или ваша половинка в роддоме. И ваш ребенок родился раньше срока. Он настолько маленький, что вся его ладошка по размеру примерно как фаланга вашего пальца. Мы пригласили в студию родителей, которым пришлось через это пройти. Поговорили о стрессе, здоровье детей и поддержке окружающих.

Если вы столкнулись с преждевременными родами и вам нужна помощь — обратитесь в общественное объединение родителей недоношенных детей « Рано »