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«Мой ребенок был полностью прозрачным». Истории родителей недоношенных детей
28.02.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Представьте, сегодня вы думаете, в какой цвет красить детскую и как ваш ребенок через пару месяцев будет выглядеть вот в этих милых ползунках, а уже завтра вы или ваша половинка в роддоме. И ваш ребенок родился раньше срока. Он настолько маленький, что вся его ладошка по размеру примерно как фаланга вашего пальца. Мы пригласили в студию родителей, которым пришлось через это пройти. Поговорили о стрессе, здоровье детей и поддержке окружающих.
Если вы столкнулись с преждевременными родами и вам нужна помощь — обратитесь в общественное объединение родителей недоношенных детей «
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