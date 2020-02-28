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Беларусь не будет закрывать границы из-за первого выявленного случая коронавируса

28.02.2020 12:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларуси нет необходимости закрывать границы из-за коронавируса. Об этом на съезде ФПБ заявил Александр Лукашенко.

Президент считает, что закрывать границы из-за появления коронавируса в стране, «это пустое».

Ранее о том, что оснований для закрытия границ нет, заявил и глава Минздрава Владимир Караник. Как отметил министр, эпидемиологическая ситуация в стране вполне контролируемая.

— Согласно тем же рекомендациям ВОЗ, закрытие границы не рекомендуется по ряду причин. Во-первых, это будет стимулировать незаконную бесконтрольную миграцию, когда люди въезжают в страну, минуя все пункты контроля. Потом, если они нелегально въехали, они будут бояться обращаться и в учреждения здравоохранения. Это может привести к неконтролируемому распространению инфекции, — пояснил Караник.

 
 
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Президент считает, что закрывать границы из-за появления коронавируса в стране, «это пустое».
 
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