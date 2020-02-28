«Хочу прямо сейчас сдать анализы». Пассажир рейса, которым летел иранский студент, сам идет в больницу

Источник материала: Tut.by

22 февраля, в 7.10 утра, в минском аэропорту приземлился самолет, который вылетел из Баку. Как стало известно сегодня, на борту был заболевший коронавирусом студент из Ирана. Он сейчас в Минской инфекционной больнице.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Сегодня утром приехал на работу, почитал новости и узнал про коронавирус. Хочу прямо сейчас сдать анализы, как это можно сделать? Чувствую себя хорошо, температуры нет, но я читал, что коронавирус может никак не проявляться. У меня маленькая дочка и немного опасаюсь, — рассказывает TUT.BY минчанин Виктор.

Утро пятницы 28 февраля началось с официального заявления Минздрава : тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Он прилетел из Баку в Минск 22 февраля.

В тот день был только один рейс в 4.35 утра — и именно им летел Виктор.

— Я возвращался из командировки, самолет был небольшой, но пустых мест не было. Думаю, в самолете был не один иранец, был смешанный рейс, из них половина белорусов, — говорит Виктор. Сразу после нашей беседы он собирается обратиться в больницу.

Полет осуществлялся на Boeing 737−5Q8, он может перевозить от 126 до 132 человек (зависит от компоновки салона). Плюс — экипаж.

«Белавиа» ситуацию не комментирует, а в аэропорту Гейдара Алиева в Баку сообщили TUT.BY, что авиасообщение с Ираном не прервано, самолеты улетают и прилетают по расписанию.