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«Хочу прямо сейчас сдать анализы». Пассажир рейса, которым летел иранский студент, сам идет в больницу
28.02.2020 12:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
22 февраля, в 7.10 утра, в минском аэропорту приземлился самолет, который вылетел из Баку. Как стало известно сегодня, на борту был заболевший коронавирусом студент из Ирана. Он сейчас в Минской инфекционной больнице.
— Сегодня утром приехал на работу, почитал новости и узнал про коронавирус. Хочу прямо сейчас сдать анализы, как это можно сделать? Чувствую себя хорошо, температуры нет, но я читал, что коронавирус может никак не проявляться. У меня маленькая дочка и немного опасаюсь, — рассказывает TUT.BY минчанин Виктор.
Утро пятницы 28 февраля началось с официального заявления
В тот день был только один рейс в 4.35 утра — и именно им летел Виктор.
— Я возвращался из командировки, самолет был небольшой, но пустых мест не было. Думаю, в самолете был не один иранец, был смешанный рейс, из них половина белорусов, — говорит Виктор. Сразу после нашей беседы он собирается обратиться в больницу.
Полет осуществлялся на Boeing 737−5Q8, он может перевозить от 126 до 132 человек (зависит от компоновки салона). Плюс — экипаж.
«Белавиа» ситуацию не комментирует, а в аэропорту Гейдара Алиева в Баку сообщили TUT.BY, что авиасообщение с Ираном не прервано, самолеты улетают и прилетают по расписанию.
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«Хочу прямо сейчас сдать анализы». Пассажир рейса, которым летел иранский студент, сам идет в больницу
22 февраля, в 7.10 утра, в минском аэропорту приземлился самолет, который вылетел из Баку. Как стало известно сегодня, на борту был заболевший коронавирусом студент из...
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