Лукашенко: белорусы выбрали путь социального диалога, и мы не раз убеждались в его перспективности

Источник материала: Радзiма





Белорусский народ выбрал путь социального диалога, и в стране не раз убеждались в его разумности и перспективности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, сообщает БелТА .

По мнению Александра Лукашенко, в Беларуси цели государственного развития и интересы народа совпадают. Он заметил, что благодаря этому единству история суверенной Беларуси не знала массовых затяжных противостояний и «показательных» выступлений общественных организаций, примеры которых так часто появляются в международных новостях.

«Белорусский народ выбрал путь социального диалога, и мы не раз убеждались в его разумности и перспективности», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Нынешнее мероприятие Президент назвал значимым событием в общественной и политической жизни страны, которое выражает интересы и запросы всех трудоспособных граждан. «Мы имеем все основания утверждать, что в нашей новейшей истории профсоюзное движение является полноправным участником строительства страны. Мы создали государство, главными ценностями которого являются люди и справедливое к ним отношение. Этот выбор предопределил дальнейшее развитие партнерского взаимодействия между властью и общественными организациями», — заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что сегодня все — местные Советы депутатов, объединения молодежи, женщин и ветеранов, профсоюзы — работают на созидание, обеспечивают гражданскую консолидацию. Глава государства считает это одним из главных достижений. «Как и то, что защита прав трудящихся является приоритетным направлением развития государства, — добавил он. — В Беларуси работающие защищены как ни в какой другой стране — от Конституции до совсем недавно принятого указа по досрочным профессиональным пенсиям».

В центре важнейших экономических и политических событий всегда были профсоюзы, обратил внимание Президент. По его словам, они являются истинно народной организацией — тем необходимым фундаментом, на котором держится баланс в обществе.

«Однако мы видим, как сокращается численность членов профсоюзов у некоторых соседей. Например, по данным Международной организации труда, в Эстонии только 5% работников состоят в профсоюзе, в Литве — 8%, в Польше — 13% — и это называется «демократией». В результате профсоюзы лишены возможности выступать полноценной стороной социального партнерства. Разрушается система трипартизма и в целом социального баланса в обществе. Есть и другие примеры — Исландия, Швеция, Дания, где охват профсоюзов составляет от 70% до 90%. К примеру, в Беларуси такой охват — более 93%», — заметил Александр Лукашенко.

О зарплатах и занятости

«На эти два важнейших для профсоюзов вопроса — занятость и заработная плата — мы всегда будем обращать самое пристальное внимание», — гарантировал глава государства.

«На эти два важнейших для профсоюзов вопроса — занятость и заработная плата — мы всегда будем обращать самое пристальное внимание», — гарантировал глава государства.

Он напомнил, что на Пятом Всебелорусском собрании была поставлена задача создать за пятилетку не менее 250 тыс. новых рабочих мест. «Если смотреть исключительно на цифры, то вроде бы задача выполняется, решается. Но вопрос в качестве этих показателей. Новые рабочие места должны быть высокопроизводительными. Если же там зарплата Br400-500, то такое рабочее место никому не надо», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент призвал профсоюзы обратить внимание на эти моменты. «Зарплата, безусловно, важнейший вопрос для людей. И он всегда должен быть в поле зрения профсоюзов», — считает он.

О задачах по инфляции

«Есть результаты, о которых можно говорить уже сегодня. Это макроэкономическая стабильность и снижение инфляции. Задача сохранить инфляцию на уровне не выше 5% выполняется, несмотря на сильнейшее внешнее давление. Вы сами видите, как складываются отношения с нашими основными партнерами», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что в числе вопросов, которые относятся к компетенции профсоюзов, — рост и своевременная выплата заработной платы, обеспечение полной и продуктивной занятости, поддержка наиболее уязвимых категорий работников, улучшение условий труда, контроль исполнительской и трудовой дисциплины, повышение производительности труда и качества выпускаемой продукции.

«Но есть результаты, о которых можно говорить уже сегодня. Это макроэкономическая стабильность и снижение инфляции. Задача сохранить инфляцию на уровне не выше 5% выполняется, несмотря на сильнейшее внешнее давление. Вы сами видите, как складываются отношения с нашими основными партнерами», — сказал Александр Лукашенко.

«Вместе с тем есть направления, где мы, мягко говоря, недоработали», — считает Президент. К таковым он отнес эффективность сельскохозяйственного комплекса, отдельные проекты по модернизации промышленности, развитие образования и науки.

«Это те направления, которые нам предстоит детально проанализировать вместе с экономическим блоком страны, — добавил белорусский лидер. — Нужно во что бы то ни стало сохранить производства и трудовые коллективы. Мы это делали всегда, даже в самые сложные времена. Людей на улицу не выбрасывали. Зарплату, пусть и не самую высокую, платили».