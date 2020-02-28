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Родители: школьников везут в Раубичи и на Масленицу, а как же коронавирус? Что говорит Минобразования

28.02.2020 12:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В стране выявили первый случай коронавируса. Студентов БНТУ, где учился зараженный студент, отправили на индивидуальное обучение. Медики рекомендуют в период ОРВИ избегать мест массового скопления людей. В то же время минчане и жители регионов утром 28 февраля стали сообщать TUT.BY, что столичных детей «гонят» на Чемпионат Европы в Раубичи, школьников же, например, из Гомеля зазывают на городские масленичные гуляния. TUT.BY спросил Минобр, как родителям реагировать на такие предложения школьных учителей.


Фото: unsplash.com

— Дети всем классом должны ехать в воскресенье на гонку преследования на ЧЕ по биатлону в Раубичи. Их гонят в школе, дети говорили, проще поехать, чем объяснить, почему нет, — мы решили, ладно. Сегодня в вайбер-чате родители стали спрашивать классную, не меняются ли планы — все же в стране коронавирус, лучше никуда не ходить и в массовых мероприятиях не участвовать. Классная ответила: «Едем, ничего не поменялось!» Разве это правильно? — спрашивает Елена, мама минского школьника.

Ее семья, говорит, приняла решение ребенка не пускать ни в Раубичи, ни даже на курсы в БГУ в выходные.

Тоже Елена, но из Гомеля, говорит, что в чате их класса родители сегодня стали отказываться от участия в запланированных на выходные городских масленичных гуляниях.

— Классная настаивает: «Нужно идти, подведем школу, там концерт и вообще». Вот что делать? Наоборот, мне кажется, школы должны говорить детям сидеть дома и никуда не ходить.

— Никаких распоряжений от Министерства образования относительно организованного досуга школьников в эти дни школы не получали. Возможно, какие-то мероприятия запланированы на городском уровне, возможно, какие-то — на школьном. В любом случае, любое участие ребенка во внешкольных мероприятиях — дело сугубо добровольное. Родители решают сами, отпускать ли им детей, условно, в Раубичи или нет, — поясняет пресс-секретарь Минобра Людмила Высоцкая.

В расписании школьных занятий, шестого школьного дня, факультативов, курсов и кружков для школьников ничего не меняется. Карантин не вводится. Школьникам будут напоминать об элементарных правилах гигиены.

— Мы будем руководствоваться указаниями медиков, — говорят в Минобре.

Напомним, 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Студент прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.

Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV.

 
Теги: Гомель
 
 
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В стране выявили первый случай коронавируса. Студентов БНТУ, где учился зараженный студент, отправили на индивидуальное обучение. Медики рекомендуют в период ОРВИ...
 
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