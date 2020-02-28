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В Минске проходит VIII съезд ФПБ с участием Александра Лукашенко

28.02.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В Минске проходит VIII съезд ФПБ с участием Александра Лукашенко

VIII съезд Федерации профсоюзов Беларуси собрал в Республиканском Дворце культуры профсоюзов около 500 делегатов из всех регионов страны и представляющих различные сферы деятельности, сообщает БелТА.

В числе приглашенных высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, общественных организаций, СМИ, зарубежные гости.

Глава государства выступит на съезде с речью, в которой выскажется о роли и достижениях профсоюзного движения в Беларуси, обозначит свою позицию по выдвигаемым инициативам и требующим решения вопросам.

До прибытия Александра Лукашенко были сформированы рабочие органы съезда (комиссии и секретариат), а также президиум. Утверждена повестка, регламент и порядок работы. В президиум избраны Президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Сергей Румас, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, председатель Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности Николай Ковальчук.

 

 
 
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VIII съезд Федерации профсоюзов Беларуси собрал в Республиканском Дворце культуры профсоюзов около 500 делегатов из всех регионов страны и представляющих...
 
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