В Минске проходит VIII съезд ФПБ с участием Александра Лукашенко

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VIII съезд Федерации профсоюзов Беларуси собрал в Республиканском Дворце культуры профсоюзов около 500 делегатов из всех регионов страны и представляющих различные сферы деятельности, сообщает БелТА .

В числе приглашенных высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, общественных организаций, СМИ, зарубежные гости.

Глава государства выступит на съезде с речью, в которой выскажется о роли и достижениях профсоюзного движения в Беларуси, обозначит свою позицию по выдвигаемым инициативам и требующим решения вопросам.

До прибытия Александра Лукашенко были сформированы рабочие органы съезда (комиссии и секретариат), а также президиум. Утверждена повестка, регламент и порядок работы. В президиум избраны Президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Сергей Румас, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, председатель Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности Николай Ковальчук.