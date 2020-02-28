|
В Минске проходит VIII съезд ФПБ с участием Александра Лукашенко
28.02.2020 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
VIII съезд Федерации профсоюзов Беларуси собрал в Республиканском Дворце культуры профсоюзов около 500 делегатов из всех регионов страны и представляющих различные сферы деятельности,
В числе приглашенных высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, общественных организаций, СМИ, зарубежные гости.
Глава государства выступит на съезде с речью, в которой выскажется о роли и достижениях профсоюзного движения в Беларуси, обозначит свою позицию по выдвигаемым инициативам и требующим решения вопросам.
До прибытия Александра Лукашенко были сформированы рабочие органы съезда (комиссии и секретариат), а также президиум. Утверждена повестка, регламент и порядок работы. В президиум избраны Президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Сергей Румас, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, председатель Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности Николай Ковальчук.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
VIII съезд Федерации профсоюзов Беларуси собрал в Республиканском Дворце культуры профсоюзов около 500 делегатов из всех регионов страны и представляющих...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)