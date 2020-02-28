В инфекционной больнице Минска объявили карантин

Источник материала: Tut.by

Минская городская клиническая инфекционная больница ввела карантин. Вход на территорию больницы запрещен.



Фото: Reuters

Карантин ввели 28 февраля с 9 часов утра. С этого момента посещения больных и вход на территорию больницы запрещен.

Кроме того, инфекционная больница временно прекратила плановый консультативный прием пациентов (кроме пациентов диспансерного отделения по ВИЧ и диспансерного кабинета по гепатитам, нуждающихся в выдаче лекарственных средств для продолжения лечения).

Напомним, 28 февраля Минздрав сообщил о первом подтвержденном случае коронавируса в Беларуси. Им оказался заражен студент БНТУ из Ирана. В данный момент он находится в столичной инфекционной больнице, кроме него в каратин поместили и студентов, проживавших с ним на съемной квартире.