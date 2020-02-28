|
В инфекционной больнице Минска объявили карантин
28.02.2020 13:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минская городская клиническая инфекционная больница ввела карантин. Вход на территорию больницы запрещен.
Карантин ввели 28 февраля с 9 часов утра. С этого момента посещения больных и вход на территорию больницы запрещен.
Кроме того, инфекционная больница временно прекратила плановый консультативный прием пациентов (кроме пациентов диспансерного отделения по ВИЧ и диспансерного кабинета по гепатитам, нуждающихся в выдаче лекарственных средств для продолжения лечения).
Напомним, 28 февраля Минздрав
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Карантин ввели 28 февраля с 9 часов утра. С этого момента посещения больных и вход на территорию больницы запрещен.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)