Увидели, подсказали, помогли

Источник материала: Чырвоны прамень

В своей работе смотровые комиссии обращают внимание на первоочередное обследование домовладений или квартир многодетных семей, семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, приёмных, опекунских семей, детских домов семейного типа.

Так, корреспонденту районки довелось принять участие в работе смотровой комиссии Краснолукского сельисполкома. В составе комиссии представители Чашникского РОЧС, РОВД, отдела по образованию, здравоохранения, социальной защиты, газовой службы, энергетического и газового надзора, администрации сельисполкома.





Посетив более десятка категорированных граждан, можно сделать вывод, что в домах не обнаружены серьёзные нарушения, но и идеальными условия проживания не назовёшь. Правила безопасности «хромали» то тут, то там.

В некоторых домовладениях на потолке можно было увидеть лишь основание автономного пожарного извещателя, сам прибор, спасающий жизни и имущество, отсутствовал, чаще всего лежал на холодильнике с нерабочей кроной внутри. Ещё АПИ не всегда установлены в нужных помещениях. Напоминаем, необходимость установки извещателя есть в жилых комнатах, где спят взрослые и дети. Кстати, причиной идущих от него сигналов может быть снижение мощно- сти батареи питания в датчиках. Здесь достаточно поменять крону на новую.

Часто встречающимися замечаниями были отсутствие предтопочного листа возле печей или его размер. 50х70 см – таким должен быть металличе-ский лист, прибитый к полу.

Во время посещения жилых домов в Краснолуках некоторые недочёты в исправности электропроводки или газового оборудования устранялись прямо на месте, под пристальным взором специалистов. Или же субъекты профилактики с удовлетворением отмечали, что предписания, которые получили хозяева домовладений во время прошлого визита смотровой комиссии, были устранены самостоятельно.

В многодетных, неполных и приёмных семьях по улицам Ленинской, Молодёжной, Советской, Мира и другим смотровая комиссия проводила разъяснительную работу, предлагала реальные пути решения некоторых проблем. Социальный работник раздавала сельчанам брошюры с телефонами экстренных служб и ТЦСОНа, а также с другой полезной информацией, которую не стоит упускать из вида.

А в многодетной семье удалось застать дома маленькую девочку. С ней побеседовал о правилах безопасности сотрудник МЧС, научил на игрушечном телефоне набирать номер спасателей и вручил подарки.

К сожалению, тем солнечным днём пришлось принять серьёзные меры в отношении матери, которая не прочь приложиться к бутылке. В доме чисто и аккуратно, грубых нарушений не выявлено, но алкоголь стал между матерью и детьми. Надеемся, женщина сделает правильные выводы.

Работа в Краснолуках проведена, предписания оформлены, сроки устранения замечаний обозначены и находятся на контроле.

Екатерина БУРАК.