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В Витебске уже проснулись клещи. Будьте осторожны

28.02.2020 13:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый случай укуса клеща в нынешнем сезоне зарегистрирован в Витебске 20 февраля — это почти на месяц раньше по сравнению с прошлым годом, пишут «Витебские вести».


Изображение: Hubert Berberich / wikipedia.org

Специалисты объясняют, что обычно клещи «просыпаются», когда тает снег. Но в этом году снега не было, поэтому клещи появились раньше обычного. Хотя обычно период их активности — с весны до конца осени. А в этом году, выходит, этот период удлинится.

Клещи могут переносить возбудителей девяти инфекционных заболеваний, в том числе болезнь Лайма, клещевой энцефалит, бартонеллез и прочие.

В 2019 году из 5,5 тысячи жителей Витебщины, подвергшихся нападению клеща, около 290 человек заразились Лайм-боррелиозом, сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Несколько человек пострадали от клещей в Могилевской области. А в Брестской области из-за теплой бесснежной зимы они проснулись еще в первых числах февраля: известно о четырех пострадавших.

 
Теги: Витебск
 
 
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Первый случай укуса клеща в нынешнем сезоне зарегистрирован в Витебске 20 февраля - это почти на месяц раньше по сравнению с прошлым годом.
 
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