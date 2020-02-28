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В Витебске уже проснулись клещи. Будьте осторожны
28.02.2020 13:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первый случай укуса клеща в нынешнем сезоне зарегистрирован в Витебске 20 февраля — это почти на месяц раньше по сравнению с прошлым годом,
Специалисты
Клещи могут переносить возбудителей девяти инфекционных заболеваний, в том числе болезнь Лайма, клещевой энцефалит, бартонеллез и прочие.
В 2019 году из 5,5 тысячи жителей Витебщины, подвергшихся нападению клеща, около 290 человек заразились Лайм-боррелиозом, сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Несколько человек
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Первый случай укуса клеща в нынешнем сезоне зарегистрирован в Витебске 20 февраля - это почти на месяц раньше по сравнению с прошлым годом.
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