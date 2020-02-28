В Витебске уже проснулись клещи. Будьте осторожны

Источник материала: Tut.by

Первый случай укуса клеща в нынешнем сезоне зарегистрирован в Витебске 20 февраля — это почти на месяц раньше по сравнению с прошлым годом, пишут «Витебские вести».



Изображение: Hubert Berberich / wikipedia.org

Специалисты объясняют , что обычно клещи «просыпаются», когда тает снег. Но в этом году снега не было, поэтому клещи появились раньше обычного. Хотя обычно период их активности — с весны до конца осени. А в этом году, выходит, этот период удлинится.

Клещи могут переносить возбудителей девяти инфекционных заболеваний, в том числе болезнь Лайма, клещевой энцефалит, бартонеллез и прочие.

В 2019 году из 5,5 тысячи жителей Витебщины, подвергшихся нападению клеща, около 290 человек заразились Лайм-боррелиозом, сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Несколько человек пострадали от клещей в Могилевской области. А в Брестской области из-за теплой бесснежной зимы они проснулись еще в первых числах февраля: известно о четырех пострадавших.