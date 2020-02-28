ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коронавирус уже в Беларуси. Что известно на данный момент

28.02.2020 14:16 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В пятницу, 28 февраля, Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. TUT.BY собрал все, что официально известно на данный момент.


Фото: Reuters
  • 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Он обучается в БНТУ и проживает на съемной квартире в одном из районов города.
  • Молодой человек прилетел в Минск 22 февраля, в 7.10 утра рейсом из Баку. Полет осуществлялся на Boeing 737−5Q8, он может перевозить от 126 до 132 человек (зависит от компоновки салона). Плюс — экипаж. «Думаю, в самолете был не один иранец, был смешанный рейс, из них половина белорусов», — рассказал один из пассажиров данного рейса.
  • Студенты, совместно с ним проживающие на квартире, госпитализированы для медицинского наблюдения. Студенты, с которыми учился заболевший из Ирана, под медицинским наблюдением.Их разместят в госпитале для ветеранов ВОВ в Боровлянах. «До конца не понимаю, что сейчас происходит. Но ситуация пугает», — рассказал один из студентов.
  • БНТУ переводят на индивидуальную программу обучения — занятия в аудиториях отменили, студентов просят ограничить контакты. В вузе также подчеркнули, что никакой чрезвычайной ситуации нет.
  • Минская городская клиническая инфекционная больница, где в изолированном боксе находится заразившийся студент, ввела карантин. Вход на территорию больницы запрещен. Кроме того, там временно прекратили плановый консультативный прием пациентов.
  • В столичных аптеках раскупили медицинские маски. В сети «Белфармация» сообщили, что по городу маски остались в единичных аптеках и в количестве двух-трех штук. О возможных сроках поступлений ничего неизвестно. Между тем, в В ВОЗ считают, что обычная медицинская маска не может защитить от коронавируса, если не сочетать ее использование с правильным мытьем рук и другими мерами.
  • Минздрав также разослал письмо с просьбой разместить дозаторы в прикассовых зонах магазинов. Узнали, какие меры профилактики принимают хостел, крупная торговая сеть и Комаровский рынок.
  • Официально массовые мероприятия в стране не запрещены. «В любом случае любое участие ребенка во внешкольных мероприятиях — дело сугубо добровольное. Родители решают сами, отпускать ли им детей, условно, в Раубичи или нет», — объяснила обеспокоенным родителям пресс-секретарь Минобра Людмила Высоцкая.
  • Из-за подозрения на коронавирус была госпитализирована девушка, которая учится в Милане, а также сопровождавшие ее родители. Сейчас семья находится в Брестской инфекционной больнице, признаков заболевания у них нет, сообщил министр здравоохранения. В Слониме с подозрением на коронавирус накануне госпитализировали доальнобойщика, там диагноз тоже не подтвердился.
  • Беларусь не будет закрывать границы из-за первого выявленного завозного случая коронавируса. Об этом заявил президент Александр Лукашенко. Вместе с тем на въезде в страну усилены санитарно-карантинные меры безопасности.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
TUT.BY собрал все, что официально известно на данный момент.
 
Новости дня
Новости общества
 
Минздрав разослал письмо с просьбой разместить дозаторы в прикассовых зонах магазинов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика