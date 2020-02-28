Коронавирус уже в Беларуси. Что известно на данный момент

В пятницу, 28 февраля, Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. TUT.BY собрал все, что официально известно на данный момент.
27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Он обучается в БНТУ и проживает на съемной квартире в одном из районов города.
Молодой человек прилетел в Минск 22 февраля, в 7.10 утра рейсом из Баку. Полет осуществлялся на Boeing 737−5Q8, он может перевозить от 126 до 132 человек (зависит от компоновки салона). Плюс — экипаж. «Думаю, в самолете был не один иранец, был смешанный рейс, из них половина белорусов», — рассказал один из пассажиров данного рейса.
Студенты, совместно с ним проживающие на квартире, госпитализированы для медицинского наблюдения. Студенты, с которыми учился заболевший из Ирана, под медицинским наблюдением.Их разместят в госпитале для ветеранов ВОВ в Боровлянах. «До конца не понимаю, что сейчас происходит. Но ситуация пугает», — рассказал один из студентов.
БНТУ переводят на индивидуальную программу обучения — занятия в аудиториях отменили, студентов просят ограничить контакты. В вузе также подчеркнули, что никакой чрезвычайной ситуации нет.
Минская городская клиническая инфекционная больница, где в изолированном боксе находится заразившийся студент, ввела карантин. Вход на территорию больницы запрещен. Кроме того, там временно прекратили плановый консультативный прием пациентов.
В столичных аптеках раскупили медицинские маски. В сети «Белфармация» сообщили, что по городу маски остались в единичных аптеках и в количестве двух-трех штук. О возможных сроках поступлений ничего неизвестно. Между тем, в В ВОЗ считают, что обычная медицинская маска не может защитить от коронавируса, если не сочетать ее использование с правильным мытьем рук и другими мерами.
Минздрав также разослал письмо с просьбой разместить дозаторы в прикассовых зонах магазинов. Узнали, какие меры профилактики принимают хостел, крупная торговая сеть и Комаровский рынок.
Официально массовые мероприятия в стране не запрещены. «В любом случае любое участие ребенка во внешкольных мероприятиях — дело сугубо добровольное. Родители решают сами, отпускать ли им детей, условно, в Раубичи или нет», — объяснила обеспокоенным родителям пресс-секретарь Минобра Людмила Высоцкая.
Из-за подозрения на коронавирус была госпитализирована девушка, которая учится в Милане, а также сопровождавшие ее родители. Сейчас семья находится в Брестской инфекционной больнице, признаков заболевания у них нет, сообщил министр здравоохранения. В Слониме с подозрением на коронавирус накануне госпитализировали доальнобойщика, там диагноз тоже не подтвердился.
Беларусь не будет закрывать границы из-за первого выявленного завозного случая коронавируса. Об этом заявил президент Александр Лукашенко. Вместе с тем на въезде в страну усилены санитарно-карантинные меры безопасности.