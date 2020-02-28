ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Честь имею»: сегодня борисовских милиционеров поздравили с профессиональным праздником

28.02.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Со словами поздравления к присутствующим в зале коллегам, а также ветеранам правоохранительных органов обратились начальник Борисовского РУВД полковник милиции Андрей Гриб, заместитель председателя Борисовского райисполкома Анастасия Копикова, командующий войсками СЗОК генерал-майор Андрей Жук, председатель суда Борисовского района Юлия Павленко и многие другие.

В этот день достойным сотрудникам правоохранительных органов Борисовщины вручили много почетных грамот и благодарностей. Особые слова благодарности сказали ветеранам управления, которые не один десяток лет посвятили службе в милиции, а также женам и матерям милиционеров.

Праздник украсила изумительная концертная программа.

Подробности читайте на страницах газеты «Адзінства».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня во Дворце культуры им. М. Горького прошло торжественное мероприятие, посвященное предстоящему празднику – Дню милиции.
 
Новости дня
Новости общества
 
Коронавирус уже в Беларуси. Что известно на данный момент
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика