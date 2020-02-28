«Честь имею»: сегодня борисовских милиционеров поздравили с профессиональным праздником

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Со словами поздравления к присутствующим в зале коллегам, а также ветеранам правоохранительных органов обратились начальник Борисовского РУВД полковник милиции Андрей Гриб, заместитель председателя Борисовского райисполкома Анастасия Копикова, командующий войсками СЗОК генерал-майор Андрей Жук, председатель суда Борисовского района Юлия Павленко и многие другие.

В этот день достойным сотрудникам правоохранительных органов Борисовщины вручили много почетных грамот и благодарностей. Особые слова благодарности сказали ветеранам управления, которые не один десяток лет посвятили службе в милиции, а также женам и матерям милиционеров.

Праздник украсила изумительная концертная программа.

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