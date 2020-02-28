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Минздрав разослал письмо с просьбой разместить дозаторы в прикассовых зонах магазинов
28.02.2020 14:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске у студента БНТУ зарегистрирован
Утром, в одной из стоматологических клиник Минска, после того, как стало известно о первом случае коронавируса, журналисту TUT.BY рассказали: «Мы здесь уже все обработали».
В белорусской крупной торговой сети подтвердили, что получили письмо от Минздрава, которое направили руководителям организаций и предприятий. Формулировка звучит так.
— В целях профилактики распространения инфекционных заболеваний предлагаем вам в местах массового скопления людей — в прикассовых зонах, вестибюлях, холлах и санузлах — разместить дозаторы с антисептиками для обработки рук, а также информационные стенды с памятками.
Сегодня компания начнет принимать вышеописанные меры.
В одном из центральных хостелов Минска пояснили, что никаких писем или распоряжений от госорганов там еще не получали. В свободном доступе для персонала и гостей мыло и антисептик на кухне.
— Мы всегда спрашиваем у иностранных туристов откуда они прибыли и как давно были на родине. У персонала есть маски, помещения проветриваем.
«Комаровский рынок» также еще не получал никаких сообщений от Минздрава или санитарных врачей, но адимнистрация рассказала, что в туалете всегда в свободном доступе средства дезинфекции. Принять дополнительные меры здесь также готовы.
Напомним, 27 февраля был выявлен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.
Минская городская клиническая инфекционная больница с 9 утра
Медики рекомендуют избегать массового скопления людей.
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Узнали, как хостелы, рынок и крупная торговая сеть обеспечивают меры профилактики.
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