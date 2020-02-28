Минздрав разослал письмо с просьбой разместить дозаторы в прикассовых зонах магазинов

Источник материала: Tut.by

В Минске у студента БНТУ зарегистрирован первый случай коронавируса. Весь вуз переводят на индивидуальную программу обучения. Узнали, какие меры профилактики принимают в хостелах, рынках и крупной торговой сети.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Утром, в одной из стоматологических клиник Минска, после того, как стало известно о первом случае коронавируса, журналисту TUT.BY рассказали: «Мы здесь уже все обработали».

В белорусской крупной торговой сети подтвердили, что получили письмо от Минздрава, которое направили руководителям организаций и предприятий. Формулировка звучит так.

— В целях профилактики распространения инфекционных заболеваний предлагаем вам в местах массового скопления людей — в прикассовых зонах, вестибюлях, холлах и санузлах — разместить дозаторы с антисептиками для обработки рук, а также информационные стенды с памятками.

Сегодня компания начнет принимать вышеописанные меры.

В одном из центральных хостелов Минска пояснили, что никаких писем или распоряжений от госорганов там еще не получали. В свободном доступе для персонала и гостей мыло и антисептик на кухне.

— Мы всегда спрашиваем у иностранных туристов откуда они прибыли и как давно были на родине. У персонала есть маски, помещения проветриваем.

«Комаровский рынок» также еще не получал никаких сообщений от Минздрава или санитарных врачей, но адимнистрация рассказала, что в туалете всегда в свободном доступе средства дезинфекции. Принять дополнительные меры здесь также готовы.

Напомним, 27 февраля был выявлен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.

Минская городская клиническая инфекционная больница с 9 утра ввела карантин. Вход на территорию больницы запрещен. По словам наших корреспондентов, в аптеках люди покупают маски. В метро в них ходят единицы.

Медики рекомендуют избегать массового скопления людей.